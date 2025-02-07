Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 7 февраля: у кого из звезд день рождения 7 февраля
Хобби и развлечения

7 февраля 2025, 01:05

2 мин.

Кто родился 7 февраля: список известных личностей

7 февраля актеру и продюсеру Константину Крюкову исполняется 40 лет
Мария Задорожная
Автор
Константин Крюков
Фото Комсомольская Правда, Global Look Press

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 февраля.

7&nbsp;февраля: какой праздник.7 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Константин Крюков

Константин Витальевич Крюков — российский киноактер и продюсер. Родился 7 февраля 1985 года в Москве. Сегодня ему исполняется 40 лет. Наибольшую известность получил за исполнение ролей в фильмах «9 рота», «Ласточкино гнездо» и «9 месяцев».

Анита Цой

Анита Сергеевна Цой — российская певица, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Сегодня ей исполняется 54 года. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей.

Анита Цой
Фото Кристина Кормилицына, Известия

Кто еще родился 7 февраля

  • Виктор Майгуров (1969) — белорусский и российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр.

  • Владимир Куц (1927 — 1975) — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.

  • Константин Феоктистов (1926 — 2009) — советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.

  • Олег Антонов (1906 — 1984) — советский авиаконструктор, академик.

  • Александр Чижевский (1897 — 1964) — советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.

  • Синклер Льюис (1885 — 1951) — американский писатель, первый в Америке лауреат Нобелевской премии по литературе.

  • Годфри Харолд Харди (1877 — 1947) — английский математик.

  • Альфред Адлер (1870 — 1937) — австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.

  • Петр Струве (1870 — 1944) — русский экономист, историк, публицист, философ, общественный и политический деятель.

  • Владимир Маковский (1846 — 1920) — русский художник-передвижник, академик.

  • Чарльз Диккенс (1812 — 1870) — английский писатель, романист, классик мировой литературы.

  • Анна Иоанновна (1693 — 1740) — российская императрица из династии Романовых.

  • Томас Мор (1478 — 1535) — английский юрист, государственный деятель, философ, писатель.

Кто из&nbsp;голливудских актеров имеет русские корни.Русские в Голливуде: 10 известных актеров со славянскими корнями
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Адвокат назвала непредумышленным убийство экс-участника «Дома-2» Лукина
ИИХФ опубликовала состав групп на ЧМ-2027 без России
СМИ сообщили о начале Литвой учений вблизи Калининградской области
Зверев победил Коболли в финале мужского «Ролан Гаррос»
Нидерланды вышли из международной программы обучения ВСУ
Агкацев не доедет до «Ювентуса», «Спартак» вместо Воробьева рассматривает еще двух форвардов. Трансферные новости РПЛ за 8 июня
Читайте далее
В Москве состоится 2-й тур Всероссийского турнира по детскому регби
Следующий материал
В Москве состоится 2-й тур Всероссийского турнира по детскому регби
Последние новости
17:45
Основатель бренда одежды Алиса Лобанова объяснила, какую роль играет экипировка для спортсменов
15:25
Названы имена первых финалистов турнира «Шахматные звезды 2026»
4 июн 18:10
Тренер развеяла популярный миф о бане и сауне
4 июн 15:00
В Петербурге открылась выставка, посвященная историям российских спортсменок, завершивших карьеру
2 июн 16:45
Спортивная программа ПМЭФ-2026 объединит звезд хоккея, футбола и новые зрелищные форматы