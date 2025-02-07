Кто родился 7 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 февраля.
Константин Крюков
Константин Витальевич Крюков — российский киноактер и продюсер. Родился 7 февраля 1985 года в Москве. Сегодня ему исполняется 40 лет. Наибольшую известность получил за исполнение ролей в фильмах «9 рота», «Ласточкино гнездо» и «9 месяцев».
Анита Цой
Анита Сергеевна Цой — российская певица, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Сегодня ей исполняется 54 года. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей.
Кто еще родился 7 февраля
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Виктор Майгуров (1969) — белорусский и российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр.
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Владимир Куц (1927 — 1975) — советский легкоатлет, двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР.
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Константин Феоктистов (1926 — 2009) — советский инженер, летчик-космонавт, Герой Советского Союза.
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Олег Антонов (1906 — 1984) — советский авиаконструктор, академик.
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Александр Чижевский (1897 — 1964) — советский биофизик, основоположник гелиобиологии и аэроионификации.
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Синклер Льюис (1885 — 1951) — американский писатель, первый в Америке лауреат Нобелевской премии по литературе.
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Годфри Харолд Харди (1877 — 1947) — английский математик.
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Альфред Адлер (1870 — 1937) — австрийский психолог и психиатр, создатель системы индивидуальной психологии.
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Петр Струве (1870 — 1944) — русский экономист, историк, публицист, философ, общественный и политический деятель.
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Владимир Маковский (1846 — 1920) — русский художник-передвижник, академик.
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Чарльз Диккенс (1812 — 1870) — английский писатель, романист, классик мировой литературы.
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Анна Иоанновна (1693 — 1740) — российская императрица из династии Романовых.
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Томас Мор (1478 — 1535) — английский юрист, государственный деятель, философ, писатель.