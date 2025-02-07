Кто родился 7 февраля: список известных личностей

7 февраля актеру и продюсеру Константину Крюкову исполняется 40 лет

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 февраля.

Константин Крюков

Константин Витальевич Крюков — российский киноактер и продюсер. Родился 7 февраля 1985 года в Москве. Сегодня ему исполняется 40 лет. Наибольшую известность получил за исполнение ролей в фильмах «9 рота», «Ласточкино гнездо» и «9 месяцев».

Анита Цой

Анита Сергеевна Цой — российская певица, телеведущая, Заслуженная артистка России. Родилась 7 февраля 1971 года в Москве. Сегодня ей исполняется 54 года. Исполняет песни популярной музыки, поп-рока, R&B и других стилей.

Фото Кристина Кормилицына, Известия

Кто еще родился 7 февраля