Кто родился 7 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 7 декабря.

Николас Холт

Николас Кэрадок Холт — английский актер кино и телевидения. Родился 7 декабря 1989 года в Уокингенме, Великобритания. Сегодня ему исполняется 35 лет. Стал известен после выхода на экраны фильма «Мой мальчик» и драмы «Молокососы». Также славу ему принесла роль мутанта Зверя в кинокомиксах «Люди Икс: Первый класс», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Люди Икс: Апокалипсис» и роль в фильме «Тепло наших тел».

Эмили Браунинг

Эмили Джейн Браунинг — австралийская актриса, певица и фотомодель. Родилась 7 декабря 1988 года в Мельбурне, Австралия. Сегодня ей исполняется 36 лет. Стала известна благодаря небольшой роли в триллере «Корабль-призрак» и одной из главных ролей в картине «Лемони Сникет: 33 несчастья». Также многие знают ее по роли в фильме «Легенда» с Томом Харди.

Фото Pascal Le Segretain, Getty Images

Кто еще родился 7 декабря