Кто родился 6 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 мая.
Владимир Этуш
Владимир Абрамович Этуш — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 6 мая 1922 года в Москве. Известен по фильмам «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и пр. Не стало актера в 2019 году.
Александр Белявский
Александр Борисович Белявский — Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Родился 6 мая 1932 года в Москве. Известен по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Место встречи изменить нельзя». Не стало актера в 2012 году.
Кто еще родился 6 мая
Максим Фадеев (1968) — российский музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и аранжировщик.
Кристиан Клавье (1952) — французский актер и сценарист.
Николай Гастелло (1907 — 1941) — советский военный летчик. Герой Советского Союза (посмертно).
Джекоб Морено (1889 — 1974) — американский психиатр, социальный психолог.
Виллем де Ситтер (1872 — 1934) — нидерландский астроном.
Виктор Гриньяр (1871 — 1935) — французский химик, Нобелевский лауреат.
Зигмунд Фрейд (1856 — 1939) — австрийский невролог, основатель школы психоанализа.
Максимилиан Робеспьер (1758 — 1794) — французский революционер, глава якобинцев.