Кто отмечает день рождения 6 мая: у кого из звезд день рождения 6 мая
Хобби и развлечения

6 мая, 01:05

1 мин.

Кто родился 6 мая: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Владимир Этуш
Владимир Этуш.
Фото Александр Казаков, Известия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 мая.

Владимир Этуш

Владимир Абрамович Этуш — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 6 мая 1922 года в Москве. Известен по фильмам «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и пр. Не стало актера в 2019 году.

Александр Белявский

Александр Борисович Белявский — Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Родился 6 мая 1932 года в Москве. Известен по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Место встречи изменить нельзя». Не стало актера в 2012 году.

Александр Белявский
Фото Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. С. Говорухин, Гостелерадио СССР, Одесская киностудия

Кто еще родился 6 мая

  • Максим Фадеев (1968) — российский музыкальный продюсер, автор-исполнитель, композитор и аранжировщик.

  • Кристиан Клавье (1952) — французский актер и сценарист.

  • Николай Гастелло (1907 — 1941) — советский военный летчик. Герой Советского Союза (посмертно).

  • Джекоб Морено (1889 — 1974) — американский психиатр, социальный психолог.

  • Виллем де Ситтер (1872 — 1934) — нидерландский астроном.

  • Виктор Гриньяр (1871 — 1935) — французский химик, Нобелевский лауреат.

  • Зигмунд Фрейд (1856 — 1939) — австрийский невролог, основатель школы психоанализа.

  • Максимилиан Робеспьер (1758 — 1794) — французский революционер, глава якобинцев.

Лучшие советские фильмы: 15 кинематографических шедевров эпохи
