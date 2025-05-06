Кто родился 6 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 мая.

Владимир Этуш

Владимир Абрамович Этуш — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 6 мая 1922 года в Москве. Известен по фильмам «Кавказская пленница», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и пр. Не стало актера в 2019 году.

Александр Белявский

Александр Борисович Белявский — Советский и российский актер театра и кино, народный артист России. Родился 6 мая 1932 года в Москве. Известен по фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Место встречи изменить нельзя». Не стало актера в 2012 году.

Фото Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. С. Говорухин, Гостелерадио СССР, Одесская киностудия

Кто еще родился 6 мая