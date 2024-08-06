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Кто отмечает день рождения 6 августа: у кого из звезд день рождения 6 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

1 мин.

Кто родился 6 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Найт Шьямалан
Фото Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 6 августа

Найт Шьямалан

Найт Шьямалан — американский кинорежиссер и сценарист индийского происхождения. Родился 6 августа 1970 года в Маэ, Индия. Сегодня ему исполняется 54 года. Известен умением придумывать неожиданные сюжетные повороты. Например, после «Шестого чувства» его стали называть «мастером триллеров с неожиданным финалом». Свое умение переворачивать фильм с ног на голову он показал в «Неуязвимом», «Таинственном лесу» и «Сплите».

Александр Флеминг

Александр Флеминг — британский ученый-бактериолог, лауреат Нобелевской премии. Родился 6 августа 1881 года в Дарвеле, Великобритания. Известен, как создатель первого в мире антибиотического средства — пенициллина. Не стало ученого в 1955 году.

Александр Флеминг
Фото Global Look Press

Кто еще родился 6 августа

  • Вера Фармига (1973) — американская актриса театра, кино, кинорежиссер и продюсер.

  • Мишель Йео (1962) — малайзийская актриса и танцовщица, одна из 50 самых красивых людей мира по версии журнала People в 1997 году. Обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Всё, везде и сразу».

  • Энди Уорхол (1928 — 1987) — американский художник, продюсер, дизайнер, писатель, издатель журналов и кинорежиссер.

  • Тихон Работнов (1904 — 2000) — советский и российский эколог и геоботаник, Заслуженный профессор МГУ.

  • Аполлинарий Васнецов (1856 — 1933) — русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед.

  • Яков Кульнев (1763 — 1812) — русский полководец, генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.

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