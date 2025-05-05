Кто родился 5 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 мая.
Генри Кавилл
Генри Уильям Далглиш Кавилл — британский актер. Родился 5 мая 1983 года в Сент-Хельер, Джерси. Сегодня ему исполняется 42 года. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Лига справедливости Зака Снайдера» и др.
Адель
Адель Лори Блу Эдкинс — британская певица и автор песен. Родилась 5 мая 1988 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполнилось 37 лет. Стала известна после появления в передаче Saturday Night Live в качестве приглашенной исполнительницы.
Кто еще родился 5 мая
Любовь Егорова (1966) — советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России.
Ирина Салтыкова (1966) — российская поп-певица и актриса.
Наталья Хорохорина (1954) — советская и российская актриса театра и кино.
Александр Рагулин (1941 — 2004) — советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.
Юрий Назаров (1937) — советский и российский актер театра и кино, народный артист России.
Сергей Ахромеев (1923 — 1991) — советский военачальник, Герой Советского Союза, маршал Советского Союза.
Евгений Долматовский (1915 — 1994) — советский поэт и прозаик.
Георгий Седов (1877 — 1914) — русский гидрограф и полярный исследователь.
Генрик Сенкевич (1846 — 1916) — польский писатель, нобелевский лауреат.
Карл Маркс (1818 — 1883) — немецкий философ, экономист, социолог.