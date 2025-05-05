Кто родился 5 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 мая.

Генри Кавилл

Генри Уильям Далглиш Кавилл — британский актер. Родился 5 мая 1983 года в Сент-Хельер, Джерси. Сегодня ему исполняется 42 года. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Лига справедливости Зака Снайдера» и др.

Адель

Адель Лори Блу Эдкинс — британская певица и автор песен. Родилась 5 мая 1988 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполнилось 37 лет. Стала известна после появления в передаче Saturday Night Live в качестве приглашенной исполнительницы.

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 5 мая