Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 5 мая: у кого из звезд день рождения 5 мая
Хобби и развлечения

5 мая, 01:05

2 мин.

Кто родился 5 мая: список известных личностей

5 мая день рождения отмечает британский актер Генри Кавилл
Мария Задорожная
Автор
Генри Кавилл
Фото Rosie Greenway, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 мая.

5&nbsp;мая: какой праздник в&nbsp;России.5 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Генри Кавилл

Генри Уильям Далглиш Кавилл — британский актер. Родился 5 мая 1983 года в Сент-Хельер, Джерси. Сегодня ему исполняется 42 года. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Лига справедливости Зака Снайдера» и др.

Как актеры сыгравшие Супермена тренировались и&nbsp;питались.От человека до Супермена: как сыгравшие супергероя актеры добились своей формы

Адель

Адель Лори Блу Эдкинс — британская певица и автор песен. Родилась 5 мая 1988 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполнилось 37 лет. Стала известна после появления в передаче Saturday Night Live в качестве приглашенной исполнительницы.

Адель
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 5 мая

  • Любовь Егорова (1966) — советская и российская лыжница, шестикратная олимпийская чемпионка, Герой России.

  • Ирина Салтыкова (1966) — российская поп-певица и актриса.

  • Наталья Хорохорина (1954) — советская и российская актриса театра и кино.

  • Александр Рагулин (1941 — 2004) — советский хоккеист, олимпийский чемпион, тренер и общественный деятель.

  • Юрий Назаров (1937) — советский и российский актер театра и кино, народный артист России.

  • Сергей Ахромеев (1923 — 1991) — советский военачальник, Герой Советского Союза, маршал Советского Союза.

  • Евгений Долматовский (1915 — 1994) — советский поэт и прозаик.

  • Георгий Седов (1877 — 1914) — русский гидрограф и полярный исследователь.

  • Генрик Сенкевич (1846 — 1916) — польский писатель, нобелевский лауреат.

  • Карл Маркс (1818 — 1883) — немецкий философ, экономист, социолог.

Певица Адель.Биография певицы Адель: «Оскар», «Грэмми» и похудение на 45 килограммов
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Читайте далее
Названа дата и время пика звездопада Майских Акваридов
Следующий материал
Названа дата и время пика звездопада Майских Акваридов

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
14 ноя 21:10
Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки
14 ноя 13:45
Таиланд ужесточил пограничный контроль для туристов
13 ноя 19:00
Гайд по путешествиям в Мьянму: когда ехать и что посмотреть
13 ноя 15:05
Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины