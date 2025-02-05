Кто родился 5 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 февраля
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру — португальский футболист, Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Родился 5 февраля 1985 года в Фуншале, Португалия. Сегодня ему исполняется 40 лет. Известен, как один из лучших футболистов всех времен.
Неймар
Неймар да Силва Сантос Жуниор — бразильский футболист, нападающий национальной сборной Бразилии. Родился 5 февраля 1992 года в Сан-Паулу, Бразилия. Сегодня ему исполняется 33 года. Считается одним из лучших игроков в мире своего поколения и лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.
Кто еще родился 5 февраля
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Татьяна Абрамова (1975) — российская актриса и певица.
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Виктор Раков (1962) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.
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Александр Матросов (1924 — 1943) — красноармеец, стрелок-автоматчик, Герой Советского Союза.
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Кара Караев (1918 — 1982) — советский азербайджанский композитор, общественный деятель, педагог, Народный артист СССР.
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Андре-Гюстав Ситроен (1878 — 1935) — французский промышленник, основатель концерна «Ситроен».
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Иван Сытин (1851 — 1934) — русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель.
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Джон Данлоп (1840 — 1921) — шотландский изобретатель, изобрел надувную шину.
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Хайрем Максим (1840 — 1916) — британский оружейник американского происхождения, создал пулемет «Максим».
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Николай Добролюбов (1836 — 1861) — русский поэт, литературный критик, публицист.
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Жорж Шарль Дантес (1812 — 1895) — французский офицер и политик.
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Йохан Людвиг Рунеберг (1804 — 1877) — финский поэт шведского происхождения.