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Кто отмечает день рождения 5 февраля: у кого из звезд день рождения 5 февраля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 5 февраля: список известных личностей

5 февраля португальский футболист Криштиану Роналду отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Криштиану Роналду
Фото Richard Pelham, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 февраля

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру — португальский футболист, Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Родился 5 февраля 1985 года в Фуншале, Португалия. Сегодня ему исполняется 40 лет. Известен, как один из лучших футболистов всех времен.

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Неймар

Неймар да Силва Сантос Жуниор — бразильский футболист, нападающий национальной сборной Бразилии. Родился 5 февраля 1992 года в Сан-Паулу, Бразилия. Сегодня ему исполняется 33 года. Считается одним из лучших игроков в мире своего поколения и лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Неймар
Фото Mark Thompson, Getty Images

Кто еще родился 5 февраля

  • Татьяна Абрамова (1975) — российская актриса и певица.

  • Виктор Раков (1962) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РФ.

  • Александр Матросов (1924 — 1943) — красноармеец, стрелок-автоматчик, Герой Советского Союза.

  • Кара Караев (1918 — 1982) — советский азербайджанский композитор, общественный деятель, педагог, Народный артист СССР.

  • Андре-Гюстав Ситроен (1878 — 1935) — французский промышленник, основатель концерна «Ситроен».

  • Иван Сытин (1851 — 1934) — русский предприниматель, книгоиздатель и просветитель.

  • Джон Данлоп (1840 — 1921) — шотландский изобретатель, изобрел надувную шину.

  • Хайрем Максим (1840 — 1916) — британский оружейник американского происхождения, создал пулемет «Максим».

  • Николай Добролюбов (1836 — 1861) — русский поэт, литературный критик, публицист.

  • Жорж Шарль Дантес (1812 — 1895) — французский офицер и политик.

  • Йохан Людвиг Рунеберг (1804 — 1877) — финский поэт шведского происхождения.

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