Кто родился 5 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 5 февраля

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру — португальский футболист, Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Родился 5 февраля 1985 года в Фуншале, Португалия. Сегодня ему исполняется 40 лет. Известен, как один из лучших футболистов всех времен.

Неймар

Неймар да Силва Сантос Жуниор — бразильский футболист, нападающий национальной сборной Бразилии. Родился 5 февраля 1992 года в Сан-Паулу, Бразилия. Сегодня ему исполняется 33 года. Считается одним из лучших игроков в мире своего поколения и лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии.

Фото Mark Thompson, Getty Images

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