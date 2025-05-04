Кто родился 4 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 мая.

Одри Хепберн

Одри Хепберн — британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 4 мая 1929 года в Икселе, Бельгия. Известна по фильмам «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди». Входит в тройку величайших исполнительниц американского кино. Не стало актрисы в 1993 году.

Татьяна Самойлова

Татьяна Евгеньевна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 4 мая 1934 года в Санкт-Петербурге. Известна по фильмам «Летят журавли» и «Анна Каренина». Не стало актрисы в 2014 году.

Фото Кадр из фильма «Летят журавли», реж. Михаил Калатозов, киностудия «Мосфильм»

Кто еще родился 4 мая