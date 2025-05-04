Кто родился 4 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 мая.
Одри Хепберн
Одри Хепберн — британская и американская киноактриса, обладательница премии «Оскар». Родилась 4 мая 1929 года в Икселе, Бельгия. Известна по фильмам «Римские каникулы», «Завтрак у Тиффани», «Как украсть миллион», «Моя прекрасная леди». Входит в тройку величайших исполнительниц американского кино. Не стало актрисы в 1993 году.
Татьяна Самойлова
Татьяна Евгеньевна Самойлова — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 4 мая 1934 года в Санкт-Петербурге. Известна по фильмам «Летят журавли» и «Анна Каренина». Не стало актрисы в 2014 году.
Кто еще родился 4 мая
-
Леонид Слуцкий (1971) — российский футбольный тренер, Заслуженный тренер РФ.
-
Леонид Хейфец (1934 — 2022) — российский театральный режиссер и педагог, профессор, Народный артист России.
-
Геннадий Рождественский (1931 — 2018) — советский и российский дирижер, педагог, композитор, пианист. Народный артист СССР.
-
Александр Керенский (1881 — 1970) — российский политический и общественный деятель.
-
Бруно Таут (1880 — 1938) — немецкий архитектор и градостроитель.
-
Томас Гексли (1825 — 1895) — английский зоолог, палеонтолог, естествоиспытатель.
-
Фридрих Брокгауз (1772 — 1823) — немецкий книгоиздатель, основатель фирмы «Брокгауз».