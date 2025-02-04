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Кто отмечает день рождения 4 февраля: у кого из звезд день рождения 4 февраля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 4 февраля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Игорь Кваша
Фото Екатерина Цветкова, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 4 февраля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 4&nbsp;февраля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 4 февраля: какой сегодня праздник в России и в мире

Игорь Кваша

Игорь Владимирович Кваша — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР. Родился 4 февраля 1933 года в Москве. Известен по ролям в картинах «Достояние республики», «Соломенная шляпка», «Принцесса на горошине», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сказки старого волшебника», «Сердца трех», «Человек с бульвара Капуцинов». Был ведущим популярной телепередачи «Жди меня». Не стало актера в 2012 году.

Джордж А. Ромеро

Джордж Эндрю Ромеро — американский кинорежиссер, сценарист, монтажер и актер. Родился 4 февраля 1940 года в Нью-Йорке, США. Создатель «Ночи живых мертвецов» и «Калейдоскопа ужасов». Не стало режиссера в 2017 году.

Джордж А. Ромеро
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 4 февраля

  • Александра Урсуляк (1983) — российская актриса театра и кино.

  • Анна Невская (1977) — российская актриса театра и кино.

  • Сергей Гриньков (1967 — 1995) — советский и российский фигурист, Заслуженный мастер спорта СССР и РФ.

  • Полад Бюль-Бюль оглы (1945) — советский и азербайджанский эстрадный певец, композитор и актер.

  • Питирим Сорокин (1889 — 1968) — русский, американский социолог и культуролог.

  • Климент Ворошилов (1881 — 1969) — советский военачальник, государственный и партийный деятель, Маршал Советского Союза.

  • Яков Протазанов (1881 — 1945) — российский и советский режиссер немого кино, актер, сценарист.

  • Михаил Пришвин (1873 — 1954) — Русский и советский писатель, автор произведений о природе.

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