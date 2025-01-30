Кто родился 30 января: список известных личностей

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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 января.

Леонид Гайдай

Леонид Иович Гайдай — советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР. Родился 30 января 1923 года в городе Свободный, Амурской области. Автор самых популярных советских комедий: серии фильмов о Шурике, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!». Не стало кинорежиссера в 1993 году.

Кристиан Бэйл

Кристиан Чарльз Филип Бэйл — британский актер. Родился 30 января 1974 года в Хаверфордуэсте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Получил широкую популярность благодаря фильмам «Американский психопат», «Машинист», «Престиж» и др.

Фото Kevin Winter, Getty Images

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