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Кто отмечает день рождения 30 января: у кого из звезд день рождения 30 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 30 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Леонид Гайдай
Фото Игорь Гневашев, Russian Look, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 января.

30&nbsp;января: какой праздник. 30 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Леонид Гайдай

Леонид Иович Гайдай — советский кинорежиссер, сценарист, признанный мастер комедий, Народный артист СССР. Родился 30 января 1923 года в городе Свободный, Амурской области. Автор самых популярных советских комедий: серии фильмов о Шурике, «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию», «Не может быть!». Не стало кинорежиссера в 1993 году.

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Кристиан Бэйл

Кристиан Чарльз Филип Бэйл — британский актер. Родился 30 января 1974 года в Хаверфордуэсте, Великобритания. Сегодня ему исполняется 51 год. Получил широкую популярность благодаря фильмам «Американский психопат», «Машинист», «Престиж» и др.

Кристиан Бэйл
Фото Kevin Winter, Getty Images
Кристиану Бэйлу&nbsp;&mdash; 50: 10 главных фильмов в&nbsp;его карьере. Кристиану Бэйлу — 50: десять главных фильмов в его карьере

Кто еще родился 30 января

  • Ислам Каримов (1938 — 2016) — советский, затем узбекистанский государственный деятель, 1-й президент Республики Узбекистан

  • Борис Спасский (1937) — советский шахматист, 10-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта СССР.

  • Улоф Пальме (1927 — 1986) — шведский политик, дважды премьер-министр Швеции.

  • Исаак Дунаевский (1900 — 1955) — советский композитор, дирижер и музыкальный педагог, Народный артист РСФСР.

  • Кирилл Орловский (1895 — 1968) — сотрудник органов государственной безопасности СССР, Герой Советского Союза.

  • Франклин Рузвельт (1882 — 1945) — 32-й президент США, единственный президент США, избиравшийся более чем на два срока.

  • Василий Десницкий (1878 — 1958) — советский литературовед, революционный деятель.

  • Глеб Котельников (1872 — 1944) — советский изобретатель, создатель авиационного ранцевого парашюта.

  • Луиза Августа (1757 — 1843) — принцесса Гессен-Дармштадтская.

  • Луиза Августа Гессен-Дармштадтская (1757 — 1830) — принцесса Гессен-Дармштадтская, дочь Людвига IX.

  • Шарль Роллен (1661 — 1741) — французский историк и педагог.

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