Кто родился 30 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 апреля.
Филипп Киркоров
Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист РФ. Родился 30 апреля 1967 года в городе Варна, Болгария. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известен как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».
Галь Гадот
Галь Гадот — израильская актриса и продюсер, фотомодель. Родилась 30 апреля 1985 года в Петах-Тиква, Израиль. Сегодня ей исполняется 40 лет. Известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Шпионы по соседству» и др.
Кто еще родился 30 апреля
Кирстен Данст (1982) — американская актриса и кинорежиссер.
Андрей Губин (1974) — российский эстрадный поп-музыкант.
Ларс фон Триер (1956) — датский кинорежиссер и сценарист.
Сергей Никольский (1905 — 2012) — советский и российский математик, академик.
Ярослав Гашек (1883 — 1923) — чешский писатель-сатирик.
Франц Легар (1870 — 1948) — венгерский композитор и дирижер.
Ойген Блейлер (1857 — 1939) — швейцарский психиатр, ввел термин «шизофрения».
Карл Фридрих Гаусс (1777 — 1855) — немецкий математик, физик, механик, астроном и геодезист.
Луиза Лотарингская-Водемон (1553 — 1601) — французская королева (1575 — 1589), супруга Генриха III Валуа.