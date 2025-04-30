Кто родился 30 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 апреля.

Филипп Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист РФ. Родился 30 апреля 1967 года в городе Варна, Болгария. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известен как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».

Галь Гадот

Галь Гадот — израильская актриса и продюсер, фотомодель. Родилась 30 апреля 1985 года в Петах-Тиква, Израиль. Сегодня ей исполняется 40 лет. Известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Шпионы по соседству» и др.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

Кто еще родился 30 апреля