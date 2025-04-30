Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 30 апреля: у кого из звезд день рождения 30 апреля
Хобби и развлечения

30 апреля, 01:05

1 мин.

Кто родился 30 апреля: список известных личностей

30 апреля день рождения отмечает Филипп Киркоров
Мария Задорожная
Автор
Филипп Киркоров
Фото Александр Казаков, Известия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 30 апреля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 30&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.30 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Филипп Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров — советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, народный артист РФ. Родился 30 апреля 1967 года в городе Варна, Болгария. Сегодня ему исполняется 58 лет. Известен как самый популярный исполнитель России, многократный обладатель премий «Золотой граммофон», лауреат ежегодного фестиваля «Песня года».

Галь Гадот

Галь Гадот — израильская актриса и продюсер, фотомодель. Родилась 30 апреля 1985 года в Петах-Тиква, Израиль. Сегодня ей исполняется 40 лет. Известна по ролям в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Чудо-женщина 1984», «Шпионы по соседству» и др.

Галь Гадот
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Кто еще родился 30 апреля

  • Кирстен Данст (1982) — американская актриса и кинорежиссер.

  • Андрей Губин (1974) — российский эстрадный поп-музыкант.

  • Ларс фон Триер (1956) — датский кинорежиссер и сценарист.

  • Сергей Никольский (1905 — 2012) — советский и российский математик, академик.

  • Ярослав Гашек (1883 — 1923) — чешский писатель-сатирик.

  • Франц Легар (1870 — 1948) — венгерский композитор и дирижер.

  • Ойген Блейлер (1857 — 1939) — швейцарский психиатр, ввел термин «шизофрения».

  • Карл Фридрих Гаусс (1777 — 1855) — немецкий математик, физик, механик, астроном и геодезист.

  • Луиза Лотарингская-Водемон (1553 — 1601) — французская королева (1575 — 1589), супруга Генриха III Валуа.

Белоснежка фильм 2025: рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть ремейк.Что не так с фильмом «Белоснежка» с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот?
