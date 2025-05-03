Кто родился 3 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 мая.
Кирилл Полухин
Кирилл Алексеевич Полухин — российский актер. Родился 3 мая 1969 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал популярен благодаря фильму «Чужая», сериалам «Метод», «Лучше, чем люди», «Шеф» и др.
Ребекка Холл
Ребекка Мария Холл — британская актриса. Родилась 3 мая 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна по фильмам «Годзилла против Конга» и «Вики Кристина Барселона».
Кто еще родился 3 мая
-
Михаил Прохоров (1965) — российский политический деятель и предприниматель, миллиардер.
-
Татьяна Толстая (1951) — российская писательница, публицист и телеведущая.
-
Вера Чаславска (1942 — 2016) — выдающаяся чехословацкая гимнастка, 7-кратная чемпионка Олимпийских игр.
-
Голда Меир (1898 — 1978) — израильский государственный и общественный деятель.
-
Александр Бенуа (1870 — 1960) — русский художник, историк искусства.
-
Юрий Самарин (1819 — 1876) — русский публицист и философ-славянофил.
-
Никколо Макиавелли (1469 — 1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.
-
Сергий Радонежский (1314 — 1392) — монах Русской церкви, церковный и государственный деятель, преподобный.