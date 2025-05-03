Кто родился 3 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 мая.

Кирилл Полухин

Кирилл Алексеевич Полухин — российский актер. Родился 3 мая 1969 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал популярен благодаря фильму «Чужая», сериалам «Метод», «Лучше, чем люди», «Шеф» и др.

Ребекка Холл

Ребекка Мария Холл — британская актриса. Родилась 3 мая 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна по фильмам «Годзилла против Конга» и «Вики Кристина Барселона».

Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Кто еще родился 3 мая