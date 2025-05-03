Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 3 мая: у кого из звезд день рождения 3 мая
Хобби и развлечения

3 мая, 01:05

1 мин.

Кто родился 3 мая: список известных личностей

3 мая день рождения отмечает актер Кирилл Полухин
Мария Задорожная
Автор
Фото Кадр из фильма «Батальонъ», реж. Дмитрий Месхиев, Корнер Ворк, Арт Пикчерс Студия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 мая.

3&nbsp;мая: какой праздник в&nbsp;мире.3 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Кирилл Полухин

Кирилл Алексеевич Полухин — российский актер. Родился 3 мая 1969 года в Санкт-Петербурге. Сегодня ему исполняется 56 лет. Стал популярен благодаря фильму «Чужая», сериалам «Метод», «Лучше, чем люди», «Шеф» и др.

Ребекка Холл

Ребекка Мария Холл — британская актриса. Родилась 3 мая 1982 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна по фильмам «Годзилла против Конга» и «Вики Кристина Барселона».

Ребекка Холл
Фото Dia Dipasupil, Getty Images

Кто еще родился 3 мая

  • Михаил Прохоров (1965) — российский политический деятель и предприниматель, миллиардер.

  • Татьяна Толстая (1951) — российская писательница, публицист и телеведущая.

  • Вера Чаславска (1942 — 2016) — выдающаяся чехословацкая гимнастка, 7-кратная чемпионка Олимпийских игр.

  • Голда Меир (1898 — 1978) — израильский государственный и общественный деятель.

  • Александр Бенуа (1870 — 1960) — русский художник, историк искусства.

  • Юрий Самарин (1819 — 1876) — русский публицист и философ-славянофил.

  • Никколо Макиавелли (1469 — 1527) — итальянский философ и политик эпохи Возрождения.

  • Сергий Радонежский (1314 — 1392) — монах Русской церкви, церковный и государственный деятель, преподобный.

Они владеют миллиардами: кто вошел в&nbsp;топ-10 богатейших россиян.Они владеют миллиардами: кто вошел в топ-10 богатейших россиян
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Экс-футболист «Челси» Оскар потерял сознание на медосмотре
Сообщения о найденных подозрительных купюрах в Москве не подтвердились
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В Японии прокомментировали вероятность введения новых санкций против РФ
Путин призвал создавать собственные технологические платформы
Читайте далее
4 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
4 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины
12 ноя 18:35
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
12 ноя 12:05
Что посмотреть на Филиппинах и на какой остров лучше ехать
8 ноя 16:15
Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту
7 ноя 16:15
Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне