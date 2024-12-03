Кто родился 3 декабря: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 декабря.
Джулианна Мур
Джулианна Мур — американская актриса, лауреат премии «Оскар». Родилась 3 декабря 1960 года в Форт-Либерти, США. Сегодня ей исполняется 64 года. Мур стала известна после фильма Роберта Олтмена «Короткие истории», за которым последовала еще одна ее знаменитая роль в фильме Тодда Хейнса «Безопасность».
Брендан Фрейзер
Брендан Джеймс Фрейзер — американский и канадский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Родился 3 декабря 1968 года в Индиане, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наиболее известен по роли Рика О'Коннелла в трилогии фильмов «Мумия», а также по фильмам «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей», «Ослепленный желаниями», «Столкновение» и «Кит».
Кто еще родился 3 декабря
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Аманда Сайфред (1985) — американская актриса и певица.
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Игорь Ларионов (1960) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.
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Оззи Осборн (1948) — британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath.
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Нина Дорошина (1934 — 2018) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР
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Нино Рота (1911 — 1979) — итальянский композитор.
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Михаил Кошкин (1898 — 1940) — советский конструктор танков.
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Роулэнд Хилл (1795 — 1879) — английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты.
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Эрнст Иоганн Бирон (1690 — 1772) — курляндский дворянин, граф, регент Российской империи.
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Карл VI Безумный (1368 — 1422) — король Франции (1380-1422) из династии Валуа.