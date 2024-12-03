Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 3 декабря: у кого из звезд день рождения 3 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 3 декабря: список известных личностей

3 декабря день рождения отмечает актриса Джулианна Мур
Мария Задорожная
Автор
Джулианна Мур
Фото Gareth Cattermole, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 3 декабря.

3&nbsp;декабря: какой праздник в&nbsp;России. 3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Джулианна Мур

Джулианна Мур — американская актриса, лауреат премии «Оскар». Родилась 3 декабря 1960 года в Форт-Либерти, США. Сегодня ей исполняется 64 года. Мур стала известна после фильма Роберта Олтмена «Короткие истории», за которым последовала еще одна ее знаменитая роль в фильме Тодда Хейнса «Безопасность».

Брендан Фрейзер

Брендан Джеймс Фрейзер — американский и канадский актер театра, кино и телевидения, продюсер. Родился 3 декабря 1968 года в Индиане, США. Сегодня ему исполняется 56 лет. Наиболее известен по роли Рика О'Коннелла в трилогии фильмов «Мумия», а также по фильмам «Взрыв из прошлого», «Джордж из джунглей», «Ослепленный желаниями», «Столкновение» и «Кит».

Брендан Фрейзер
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 3 декабря

  • Аманда Сайфред (1985) — американская актриса и певица.

  • Игорь Ларионов (1960) — советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион.

  • Оззи Осборн (1948) — британский рок-музыкант, певец, участник группы Black Sabbath.

  • Нина Дорошина (1934 — 2018) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР

  • Нино Рота (1911 — 1979) — итальянский композитор.

  • Михаил Кошкин (1898 — 1940) — советский конструктор танков.

  • Роулэнд Хилл (1795 — 1879) — английский изобретатель и реформатор, создатель современной почты.

  • Эрнст Иоганн Бирон (1690 — 1772) — курляндский дворянин, граф, регент Российской империи.

  • Карл VI Безумный (1368 — 1422) — король Франции (1380-1422) из династии Валуа.

Фильмы которые получили голливудские ремейки. 5 фильмов со всего мира, которые получили голливудские ремейки
Новости холдинга
Байден снял все уголовные обвинения со своего сына Хантера. Что пишут СМИ
Малкин и Задоров оштрафованы на 5 тысяч долларов
Федорищев рассказал о будущем Осинькина в «Крыльях Советов»
Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента Румынии
Захарова назвала Зеленского дешевкой за его оскорбление в адрес России
Губернатор Федорищев сдал прокуратуре двух самых влиятельных футбольных агентов, статьи о мошенничестве и растрате. Что опять происходит в «Крыльях Советов»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Последние новости
00:05
3 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
2 дек 23:30
Российские атлеты стали чемпионами мира по гонкам с препятствиями SPARTANRACE
2 дек 01:05
Кто родился 2 декабря: список известных личностей
2 дек 00:05
2 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире
1 дек 19:40
Турэксперты рассказали, какие направления будут дешевле после Нового года