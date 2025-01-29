Кто родился 29 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 января.
Дмитрий Маликов
Дмитрий Юрьевич Маликов — советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России. Родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня ему исполняется 55 лет. Стал популярным благодаря таким композициям, как «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь» и «До завтра» и др.
Антон Чехов
Антон Павлович Чехов — русский писатель и драматург. Родился 29 января 1860 года в Таганроге. За 25 лет творчества он создал более 500 различных произведений. Среди его творчества встречаются как и короткие юмористические рассказы, так и серьезные пьесы. Произведения Чехова вошли в фонд русской и мировой классики, переведены более чем на 100 языков мира. Не стало писателя в 1904 году.
Кто еще родился 29 января
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Хизер Грэм (1970) — американская актриса.
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Лейла Векилова (1927 — 1999) — советская балерина, педагог, балетмейстер, Народная артистка СССР.
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Надежда Каратаева (1924 — 2019) — советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР. Участница Великой Отечественной войны.
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Виктор Яшин (1912 — 1952) — советский летчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
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Александр Чаянов (1888 — 1937) — советский экономист, социолог, социальный антрополог.
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Ромен Роллан (1866 -1944) — французский писатель, Нобелевский лауреат.
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Уильям Мак-Кинли (1843 — 1901) — 25-й президент США (1897-1901), американский государственный деятель.
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Эммануил Сведенборг (1688 — 1772) — шведский ученый, философ и теолог.