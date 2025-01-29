Кто родился 29 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 января.

Дмитрий Маликов

Дмитрий Юрьевич Маликов — советский и российский композитор, певец, продюсер, Народный артист России. Родился 29 января 1970 года в Москве. Сегодня ему исполняется 55 лет. Стал популярным благодаря таким композициям, как «Лунный сон», «Ты моей никогда не будешь» и «До завтра» и др.

Антон Чехов

Антон Павлович Чехов — русский писатель и драматург. Родился 29 января 1860 года в Таганроге. За 25 лет творчества он создал более 500 различных произведений. Среди его творчества встречаются как и короткие юмористические рассказы, так и серьезные пьесы. Произведения Чехова вошли в фонд русской и мировой классики, переведены более чем на 100 языков мира. Не стало писателя в 1904 году.

Фото Russian Look, Global Look Press

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