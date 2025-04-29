Стиль жизни
Кто отмечает день рождения 29 апреля: у кого из звезд день рождения 29 апреля
Хобби и развлечения

29 апреля, 01:05

2 мин.

Кто родился 29 апреля: список известных личностей

29 апреля день рождения отмечает актриса Ума Турман
Мария Задорожная
Автор
Ума Турман
Фото Vittorio Zunino Celotto, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 апреля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 29&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.29 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Ума Турман

Ума Каруна Турман — американская актриса и модель. Родилась 29 апреля 1970 года в Массачусетсе, США. Сегодня ей исполняется 55 лет. Приобрела международную известность после роли Мии Уоллес в фильме «Криминальное чтиво».

Лариса Удовиченко

Лариса Ивановна Удовиченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Сегодня ей исполняется 70 лет. Известность получила благодаря роли Маньки-Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя».

Лариса Удовиченко
Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 29 апреля

  • Андре Агасси (1970) — американский теннисист, олимпийский чемпион, первая ракетка мира.

  • Галина Кулакова (1942) — советская лыжница, 4-кратная Олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Николай Крылов (1903 — 1972) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

  • Дюк Эллингтон (1899 — 1974) — американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

  • Рафаэль Сабатини (1875 — 1950) — итальянский писатель, автор приключенческих романов.

  • Вильям Херст (1863 — 1951) — американский медиамагнат, ведущий газетный издатель.

  • Жюль Анри Пуанкаре (1854 — 1912) — французский математик, физик, механик, астроном и философ.

  • Александр II Николаевич (1818 — 1881) — российский император из династии Романовых.

  • Карл фон Дрез (1785 — 1851) — немецкий изобретатель, создатель велосипеда и пишущей машинки.

  • Василий Татищев (1686 — 1750) — российский историк, экономист и государственный деятель.

Светлана Ходченкова: история жизни актрисы&nbsp;&mdash; как добилась успеха.Из простой семьи — к большим ролям: невероятная история успеха Светланы Ходченковой
