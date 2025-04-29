Кто родился 29 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 апреля.
Ума Турман
Ума Каруна Турман — американская актриса и модель. Родилась 29 апреля 1970 года в Массачусетсе, США. Сегодня ей исполняется 55 лет. Приобрела международную известность после роли Мии Уоллес в фильме «Криминальное чтиво».
Лариса Удовиченко
Лариса Ивановна Удовиченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Сегодня ей исполняется 70 лет. Известность получила благодаря роли Маньки-Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя».
Кто еще родился 29 апреля
Андре Агасси (1970) — американский теннисист, олимпийский чемпион, первая ракетка мира.
Галина Кулакова (1942) — советская лыжница, 4-кратная Олимпийская чемпионка. Заслуженный мастер спорта СССР.
Николай Крылов (1903 — 1972) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
Дюк Эллингтон (1899 — 1974) — американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.
Рафаэль Сабатини (1875 — 1950) — итальянский писатель, автор приключенческих романов.
Вильям Херст (1863 — 1951) — американский медиамагнат, ведущий газетный издатель.
Жюль Анри Пуанкаре (1854 — 1912) — французский математик, физик, механик, астроном и философ.
Александр II Николаевич (1818 — 1881) — российский император из династии Романовых.
Карл фон Дрез (1785 — 1851) — немецкий изобретатель, создатель велосипеда и пишущей машинки.
Василий Татищев (1686 — 1750) — российский историк, экономист и государственный деятель.