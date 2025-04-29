Кто родился 29 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 29 апреля.

Ума Турман

Ума Каруна Турман — американская актриса и модель. Родилась 29 апреля 1970 года в Массачусетсе, США. Сегодня ей исполняется 55 лет. Приобрела международную известность после роли Мии Уоллес в фильме «Криминальное чтиво».

Лариса Удовиченко

Лариса Ивановна Удовиченко — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России. Родилась 29 апреля 1955 года в Вене, Австрия. Сегодня ей исполняется 70 лет. Известность получила благодаря роли Маньки-Облигации в сериале «Место встречи изменить нельзя».

Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 29 апреля