Кто родился 28 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 января.
Элайджа Вуд
Элайджа Джордан Вуд — американский актер. Родился 28 января 1981 года в Айова, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наиболее известен по роли Фродо в трилогии «Властелин колец».
Уилл Поултер
Уильям Джек «Уилл» Поултер — британский актер кино, лауреат премии BAFTA. Родился 28 января 1993 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Юстэса Вреда в фэнтэзи «Хроники Нарнии: Покоритель зари» и роли Галли в фильме «Бегущий в лабиринте».
Кто еще родился 28 января
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Сергей Супонев (1963 — 2001) — российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.
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Михаил Пташук (1943 — 2002) — советский и белорусский кинорежиссер, народный артист БССР.
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Леонид Жаботинский (1938 — 2016) — советский штангист, двукратный Олимпийский чемпион.
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Джексон Поллок (1912 — 1956) — американский художник в направлении абстрактного экспрессионизма.
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Валентин Катаев (1897 — 1986) — советский писатель, журналист, драматург, прозаик, поэт и сценарист.
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Семен Франк (1877 — 1950) — русский философ, психолог и религиозный мыслитель.
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Владимир Соловьев (1853 — 1900) — русский философ, поэт, публицист.
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Василий Ключевский (1841 — 1911) — русский историк, академик.
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Джованни Альфонсо Борелли (1608 — 1679) — итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики.