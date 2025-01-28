Кто родился 28 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 января.

Элайджа Вуд

Элайджа Джордан Вуд — американский актер. Родился 28 января 1981 года в Айова, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наиболее известен по роли Фродо в трилогии «Властелин колец».

Уилл Поултер

Уильям Джек «Уилл» Поултер — британский актер кино, лауреат премии BAFTA. Родился 28 января 1993 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Юстэса Вреда в фэнтэзи «Хроники Нарнии: Покоритель зари» и роли Галли в фильме «Бегущий в лабиринте».

Фото Robin Marchant, Getty Images

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