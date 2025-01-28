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Кто отмечает день рождения 28 января: у кого из звезд день рождения 28 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 28 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Элайджа Вуд
Фото Panama Pictures, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 28 января.

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Элайджа Вуд

Элайджа Джордан Вуд — американский актер. Родился 28 января 1981 года в Айова, США. Сегодня ему исполняется 44 года. Наиболее известен по роли Фродо в трилогии «Властелин колец».

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Уилл Поултер

Уильям Джек «Уилл» Поултер — британский актер кино, лауреат премии BAFTA. Родился 28 января 1993 года в Лондоне, Великобритания. Сегодня ему исполняется 32 года. Стал известен благодаря роли Юстэса Вреда в фэнтэзи «Хроники Нарнии: Покоритель зари» и роли Галли в фильме «Бегущий в лабиринте».

Уилл Поултер
Фото Robin Marchant, Getty Images

Кто еще родился 28 января

  • Сергей Супонев (1963 — 2001) — российский телеведущий, руководитель дирекции детских программ ОРТ.

  • Михаил Пташук (1943 — 2002) — советский и белорусский кинорежиссер, народный артист БССР.

  • Леонид Жаботинский (1938 — 2016) — советский штангист, двукратный Олимпийский чемпион.

  • Джексон Поллок (1912 — 1956) — американский художник в направлении абстрактного экспрессионизма.

  • Валентин Катаев (1897 — 1986) — советский писатель, журналист, драматург, прозаик, поэт и сценарист.

  • Семен Франк (1877 — 1950) — русский философ, психолог и религиозный мыслитель.

  • Владимир Соловьев (1853 — 1900) — русский философ, поэт, публицист.

  • Василий Ключевский (1841 — 1911) — русский историк, академик.

  • Джованни Альфонсо Борелли (1608 — 1679) — итальянский ученый эпохи Возрождения, основоположник биомеханики.

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