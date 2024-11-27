Кто родился 27 ноября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 27 ноября.
Брюс Ли
Брюс Ли — американский и гонконгский киноактер, мастер восточных единоборств. Родился 27 ноября 1940 года в Калифорнии, США. Ли был основателем Джит Кун-До, гибридной философии боевых искусств, основанной на различных боевых дисциплинах. Его считают самым влиятельным мастером боевых искусств всех времен и иконой поп-культуры XX века, который помог преодолеть разрыв между Востоком и Западом. Не стало актера в 1973 году.
Владимир Машков
Владимир Львович Машков — советский и российский актер театра и кино, режиссер, Народный артист России. Родился 27 ноября 1963 года в Туле. Сегодня ему исполняется 61 год. В 1998 году его номинировали на «Оскар» за роль в фильме «Вор», благодаря чему Машков стал известен за рубежом и сыграл в нескольких голливудских фильмах. Машков исполнял главные роли во многих отечественных картинах — «Ликвидация», «Экипаж», «Движение вверх».
Кто еще родился 27 ноября
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Виктория Боня (1979) — российская телеведущая и блогер.
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Вера Фишер (1951) — бразильская актриса и фотомодель.
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Нина Маслова (1946) — советская и российская киноактриса, Заслуженная артистка России.
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Валерий Баринов (1945) — советский и российский актер театра и кино.
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Галина Польских (1939) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
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Коносукэ Мацусита (1894 — 1989) — японский бизнесмен, основатель корпорации «Panasonic».
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Хаим Вейцман (1874 — 1952) — первый президент государства Израиль, ученый.
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Александр Варламов (1801 — 1848) — русский композитор, автор известных романсов.
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Андерс Цельсий (1701 — 1744) — шведский астроном и метеоролог, именем которого названа температурная шкала.