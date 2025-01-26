Кто родился 26 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 января.

Жозе Моуринью

Жозе Мариу душ Сантуш Моуринью Фелиш — португальский футболист, футбольный тренер. Родился 26 января 1963 года в Сетубале, Португалия. Сегодня ему исполняется 62 года. Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче». Считается одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории футбола.

Уэйн Гретцки

Уэйн Дуглас Гретцки — канадский хоккеист, центральный нападающий. Родился 26 января 1961 года в Брантфорде, Канада. Сегодня ему исполняется 64 года. Один из самых известных хоккеистов XX века. Выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

Фото Imago-images, Global Look Press

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