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Кто отмечает день рождения 26 января: у кого из звезд день рождения 26 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 26 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Жозе Моуринью
Фото Justin Setterfield, Getty Images
Уэйн Гретцки
Фото Imago-images, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 января.

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Жозе Моуринью

Жозе Мариу душ Сантуш Моуринью Фелиш — португальский футболист, футбольный тренер. Родился 26 января 1963 года в Сетубале, Португалия. Сегодня ему исполняется 62 года. Главный тренер турецкого клуба «Фенербахче». Считается одним из величайших тренеров и одним из самых титулованных специалистов в истории футбола.

Уэйн Гретцки

Уэйн Дуглас Гретцки — канадский хоккеист, центральный нападающий. Родился 26 января 1961 года в Брантфорде, Канада. Сегодня ему исполняется 64 года. Один из самых известных хоккеистов XX века. Выступал за клуб «Эдмонтон Ойлерз», с которым четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

Уэйн Гретцки
Фото Imago-images, Global Look Press

Кто еще родился 26 января

  • Алексей Лысенков (1965) — российский телеведущий, автор программы «Сам себе режиссер».

  • Андрей Руденский (1959) — советский и российский актер театра и кино.

  • Анджела Дэвис (1944) — американская правозащитница, педагог, социолог и писатель.

  • Пол Ньюман (1925 — 2008) — американский актер, режиссер, продюсер.

  • Акио Морита (1921 — 1999) — японский бизнесмен и изобретатель, основатель корпорации Sony.

  • Юрий Озеров (1921 — 2001) — советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Николае Чаушеску (1918 — 1989) — румынский политический и государственный деятель, первый Президент Румынии.

  • Стефан Граппелли (1908 — 1997) — французский джазовый скрипач.

  • Александр Витберг (1787 — 1855) — русский художник и архитектор шведского происхождения.

  • Анна Монс (1672 — 1714) — фаворитка Петра I.

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