Кто родился 26 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 апреля.
Мелания Трамп
Мелания Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место, Словения. Сегодня ей исполняется 55 лет. Известна как первая леди США, супруга 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.
Ченнинг Татум
Ченнинг Мэттью Тейтум — американский актер, продюсер и модель. Родился 26 апреля 1980 года в Алабаме, США. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известность получил после фильмов «Шаг вперед», «Шаг вперед 2», «Бой без правил», «Бросок кобры» и «Дорогой Джон».
Кто еще родился 26 апреля
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Николай Луганский (1972) — российский пианист, педагог, Народный артист России.
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Святослав Бэлза (1942 — 2014) — российский музыковед и литературовед, публицист, телеведущий, Народный артист России.
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Владислав Дворжецкий (1939 — 1978) — советский актер театра и кино.
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Фанни Бланкерс-Кун (1918 — 2004) — нидерландская легкоатлетка, четырехкратная олимпийская чемпионка.
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Людвиг Витгенштейн (1889 — 1951) — австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.
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Габдулла Тукай (1886 — 1913) — татарский поэт, литературный критик, публицист и переводчик.
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Эрик Кэмпбелл (1879 — 1917) — британский актер-комик эпохи немого кино.
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Григорий Данилевский (1829 — 1890) — русский писатель и публицист.
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Мария Медичи (1575 — 1642) — французская королева, жена Генриха IV Бурбона, мать Людовика XIII.
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Марк Аврелий (121 — 180) — римский император, философ.