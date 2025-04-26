Кто родился 26 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 26 апреля.

Мелания Трамп

Мелания Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Родилась 26 апреля 1970 года в Ново-Место, Словения. Сегодня ей исполняется 55 лет. Известна как первая леди США, супруга 45-го и 47-го президента США Дональда Трампа.

Ченнинг Татум

Ченнинг Мэттью Тейтум — американский актер, продюсер и модель. Родился 26 апреля 1980 года в Алабаме, США. Сегодня ему исполняется 45 лет. Известность получил после фильмов «Шаг вперед», «Шаг вперед 2», «Бой без правил», «Бросок кобры» и «Дорогой Джон».

Фото Gerald Matzka/Getty Images for Sony Pictures

Кто еще родился 26 апреля