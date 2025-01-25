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Кто отмечает день рождения 25 января: у кого из звезд день рождения 25 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 25 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Владимир Высоцкий
Фото Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя», реж. С. Говорухин, Одесская киностудия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 января.

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Владимир Высоцкий

Владимир Семенович Высоцкий — советский актер, поэт, композитор и исполнитель песен. Родился 25 января 1938 года в Москве. Наиболее известен как автор-исполнитель собственных песен. При жизни Владимир Семенович имел широкую народную популярность, но не все его песни имели официальное признание. Только после смерти вышел в свет сборник его поэтических произведений под названием «Нерв». Не стало музыканта в 1980 году.

Александр Петров

Александр Андреевич Петров — российский актер театра и кино. Родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский, Ярославская область. Сегодня ему исполняется 36 лет. Стал известен после выхода на экраны проектов «Полицейский с Рублевки», «Метод», «Гоголь», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Текст», «Стрельцов».

Александр Петров
Фото Эдуард Корниенко, Известия

Кто еще родился 25 января

  • Светлана Камынина (1979) — российская актриса театра и кино.

  • Сергей Минаев (1975) — российский писатель, теле- и радиоведущий, бизнесмен.

  • Андрей Ростоцкий (1957 — 2002) — советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР.

  • Вячеслав Добрынин (1946 — 2024) — советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России.

  • Станислав Жук (1935 — 1998) — советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР.

  • Эдуард Шеварднадзе (1928 — 2014) — советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии.

  • Илья Пригожин (1917 — 2003) — бельгийский физик и физикохимик российского происхождения, Лауреат Нобелевской премии по химии.

  • Вирджиния Вулф (1882 — 1941) — английская писательница, литературный критик.

  • Сомерсет Моэм (1874 — 1965) — британский писатель-прозаик.

  • Эдуард Мейер (1855 — 1930) — немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист.

  • Герман Лопатин (1845 — 1918) — русский политический деятель, революционер, первым перевел «Капитал» К. Маркса на русский язык.

  • Иван Шишкин (1832 — 1898) — русский художник-пейзажист.

  • Роберт Бернс (1759 — 1796) — шотландский поэт, фольклорист.

  • Жозеф Луи Лагранж (1736 — 1813) — французский математик и механик итальянского происхождения.

  • Анна Бретонская (1477 — 1514) — герцогиня Бретани, королева Франции.

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