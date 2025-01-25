Кто родился 25 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 января.
Владимир Высоцкий
Владимир Семенович Высоцкий — советский актер, поэт, композитор и исполнитель песен. Родился 25 января 1938 года в Москве. Наиболее известен как автор-исполнитель собственных песен. При жизни Владимир Семенович имел широкую народную популярность, но не все его песни имели официальное признание. Только после смерти вышел в свет сборник его поэтических произведений под названием «Нерв». Не стало музыканта в 1980 году.
Александр Петров
Александр Андреевич Петров — российский актер театра и кино. Родился 25 января 1989 года в городе Переславль-Залесский, Ярославская область. Сегодня ему исполняется 36 лет. Стал известен после выхода на экраны проектов «Полицейский с Рублевки», «Метод», «Гоголь», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Текст», «Стрельцов».
Кто еще родился 25 января
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Светлана Камынина (1979) — российская актриса театра и кино.
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Сергей Минаев (1975) — российский писатель, теле- и радиоведущий, бизнесмен.
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Андрей Ростоцкий (1957 — 2002) — советский и российский актер, каскадер, кинорежиссер. Заслуженный артист РСФСР.
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Вячеслав Добрынин (1946 — 2024) — советский и российский эстрадный певец, композитор, Народный артист России.
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Станислав Жук (1935 — 1998) — советский фигурист, тренер, мастер спорта и заслуженный тренер СССР.
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Эдуард Шеварднадзе (1928 — 2014) — советский и грузинский политик и государственный деятель, 2-й президент Грузии.
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Илья Пригожин (1917 — 2003) — бельгийский физик и физикохимик российского происхождения, Лауреат Нобелевской премии по химии.
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Вирджиния Вулф (1882 — 1941) — английская писательница, литературный критик.
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Сомерсет Моэм (1874 — 1965) — британский писатель-прозаик.
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Эдуард Мейер (1855 — 1930) — немецкий специалист по древней истории, египтолог и ориенталист.
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Герман Лопатин (1845 — 1918) — русский политический деятель, революционер, первым перевел «Капитал» К. Маркса на русский язык.
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Иван Шишкин (1832 — 1898) — русский художник-пейзажист.
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Роберт Бернс (1759 — 1796) — шотландский поэт, фольклорист.
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Жозеф Луи Лагранж (1736 — 1813) — французский математик и механик итальянского происхождения.
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Анна Бретонская (1477 — 1514) — герцогиня Бретани, королева Франции.