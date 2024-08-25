Кто родился 25 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 августа.

Тим Бертон

Тим Бертон — американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, мультипликатор и поэт. Родился 25 августа 1958 года в Бербанке, Калифорния, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Один из знаковых режиссеров для представителей готической субкультуры. Наиболее известен благодаря картинам «Алиса в Стране чудес», «Сонная Лощина» и «Эдвард руки-ножницы». Номинант на премии «Оскар» и «Золотой Глобус».

Блейк Лайвли

Блейк Лайвли — американская актриса и фотомодель. Родилась 25 августа 1987 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ей исполняется 37 лет. Наиболее известна благодаря роли Серены ван дер Вудсен в телесериале «Сплетница», и ролям в фильмах «Век Адалин», «Отмель» и «Простая просьба».

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