Кто родился 25 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 апреля.

Владислав Третьяк

Владислав Александрович Третьяк — советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России. Родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево, Московской области. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен как трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира. С 1969 по 1984 годы играл в составе сборной СССР, провел более 250 матчей.

Владимир Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский — советский и российский государственный и политический деятель. Родился 25 апреля 1946 года в Алматы, Казахстан. Известен как бессменный лидер Либерально-демократической партии России. Не стало политика в 2022 году.

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

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