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Кто отмечает день рождения 25 апреля: у кого из звезд день рождения 25 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 25 апреля: список известных личностей

25 апреля день рождения отмечает Владислав Третьяк
Мария Задорожная
Автор
Владислав Третьяк
Фото Максим Константинов, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 25 апреля.

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Владислав Третьяк

Владислав Александрович Третьяк — советский хоккеист, трехкратный Олимпийский чемпион, общественный деятель России. Родился 25 апреля 1952 года в селе Орудьево, Московской области. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен как трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира. С 1969 по 1984 годы играл в составе сборной СССР, провел более 250 матчей.

Владимир Жириновский

Владимир Вольфович Жириновский — советский и российский государственный и политический деятель. Родился 25 апреля 1946 года в Алматы, Казахстан. Известен как бессменный лидер Либерально-демократической партии России. Не стало политика в 2022 году.

Владимир Жириновский
Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Кто еще родился 25 апреля

  • Аль Пачино (1940) — американский актер театра и кино, режиссер и сценарист.

  • Андрей Максимов (1959) — российский журналист, писатель, драматург, театральный режиссер и телеведущий.

  • Светлана Смирнова (1956) — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РФ.

  • Михаил Кононов (1940 — 2007) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

  • Юрий Яковлев (1928 — 2013) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист СССР.

  • Арутюн Акопян (1918 — 2005) — советский и российский эстрадный артист, фокусник, Народный артист СССР.

  • Элла Фицджеральд (1917 — 1996) — американская певица, джазовая вокалистка.

  • Василий Соловьев-Седой (1907 — 1979) — российский советский композитор. Народный артист СССР.

  • Вольфганг Паули (1900 — 1958) — швейцарский физик-теоретик. Лауреат Нобелевской премии по физике.

  • Кора Антарова (1886 — 1959) — русская оперная и камерная певица, солистка Большого театра, писатель.

  • Семен Буденный (1883 — 1973) — советский военачальник, Маршал Советского Союза, трижды Герой Советского Союза.

  • Гульельмо Маркони (1874 — 1937) — итальянский радиотехник, один из изобретателей радио, Нобелевский лауреат.

  • Федор Плевако (1842 — 1909) — знаменитый русский адвокат, юрист, оратор, статский советник.

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