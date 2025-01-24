Кто родился 24 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 января.

Екатерина Климова

Екатерина Александровна Климова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 24 января 1978 года в Москве. Сегодня ей исполняется 47 лет. Приобрела широкую известность после дилогии «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2» и сериала «Бедная Настя».

Эд Хелмс

Эдвард Пол «Эд» Хелмс — американский актер кино и телевидения. Родился 24 января 1974 года в Джорджии, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Наиболее известен по роли Стью в комедиях «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и по роли Энди в телесериале «Офис».

Фото Jason Kempin, Getty Images

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