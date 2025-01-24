Кто родился 24 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 января.
Екатерина Климова
Екатерина Александровна Климова — российская актриса театра, кино и дубляжа. Родилась 24 января 1978 года в Москве. Сегодня ей исполняется 47 лет. Приобрела широкую известность после дилогии «Мы из будущего» и «Мы из будущего 2» и сериала «Бедная Настя».
Эд Хелмс
Эдвард Пол «Эд» Хелмс — американский актер кино и телевидения. Родился 24 января 1974 года в Джорджии, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Наиболее известен по роли Стью в комедиях «Мальчишник в Вегасе», «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», «Мальчишник: Часть III» и по роли Энди в телесериале «Офис».
Кто еще родился 24 января
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Настасья Кински (1961) — немецкая киноактриса.
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Юрий Башмет (1953) — советский и российский альтист, дирижер, педагог, Народный артист СССР.
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Валерий Ободзинский (1942 — 1997) — советский эстрадный певец, тенор, Заслуженный артист Марийской АССР.
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Людмила Савельева (1942) — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР.
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Роман Филиппов (1936 — 1992) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
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Андрей Тутышкин (1910 — 1971) — советский актер и кинорежиссер, Заслуженный артист РСФСР.
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Михаил Ромм (1901 — 1971) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Дмитрий Ушаков (1873 — 1942) — русский филолог, советский языковед, член-корреспондент АН СССР.
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Глеб Кржижановский (1872 — 1959) — советский государственный деятель, ученый-энергетик, академик АН СССР.
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Василий Суриков (1848 — 1916) — русский живописец, мастер исторических полотен.
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Эрнст Гофман (1776 — 1822) — немецкий писатель-романтик, художник, композитор, дирижер.
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Пьер Бомарше (1732 — 1799) — французский драматург и публицист.
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Фридрих II Великий (1712 — 1786) — король Пруссии (1740-1786).