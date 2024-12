Кто родился 24 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 декабря.

Дима Билан

Дима Николаевич Билан — российский эстрадный певец, композитор, Народный артист Кабардино-Балкарии. Родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегута, Республика Кабардино-Балкария. Сегодня ему исполняется 43 года. Певец дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». В 2006 году он с песней Never let you go занял второе место, в 2008 году с песней Believe артист одержал победу. После победы на конкурсе Дима Билан стал одним из самых популярных артистов в России.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит — турецкий актер. Родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле, Турция. Сегодня ему исполняется 40 лет. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и «Основание: Осман».

Фото Эдуард Корниенко, Global Look Press

Кто еще родился 24 декабря