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Кто отмечает день рождения 24 декабря: у кого из звезд день рождения 24 декабря
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 24 декабря: список известных личностей

24 декабря Дима Билан отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Дима Билан
Фото Эдуард Корниенко, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 декабря.

24&nbsp;декабря: какой праздник. 24 декабря: какой сегодня праздник в России и в мире

Дима Билан

Дима Николаевич Билан — российский эстрадный певец, композитор, Народный артист Кабардино-Балкарии. Родился 24 декабря 1981 года в Усть-Джегута, Республика Кабардино-Балкария. Сегодня ему исполняется 43 года. Певец дважды представлял Россию на конкурсе «Евровидение». В 2006 году он с песней Never let you go занял второе место, в 2008 году с песней Believe артист одержал победу. После победы на конкурсе Дима Билан стал одним из самых популярных артистов в России.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит — турецкий актер. Родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле, Турция. Сегодня ему исполняется 40 лет. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Великолепный век», «Королек — птичка певчая», «Черная любовь» и «Основание: Осман».

Бурак Озчивит
Фото Эдуард Корниенко, Global Look Press
Бураку Озчивиту&nbsp;&mdash; 40 лет: пять лучших ролей звезды турецких сериалов. Бураку Озчивиту — 40 лет: пять лучших ролей звезды турецких сериалов

Кто еще родился 24 декабря

  • Стефани Майер (1973) — американская писательница, автор «Сумерек».

  • Леонид Филатов (1946 — 2003) — советский и российский актер, режиссер, поэт, публицист, Народный артист России.

  • Анатолий Равикович (1936 — 2012) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Виктор Балашов (1924 — 2021) — советский телеведущий, диктор телевидения, Народный артист России.

  • Ава Гарднер (1922 — 1990) — американская актриса.

  • Джеймс Хедли Чейз (1906 — 1985) — английский писатель, автор детективных романов.

  • Говард Хьюз (младший) (1905 — 1976) — американский бизнесмен, первый в мире официальный миллиардер.

  • Джозеф Корнелл (1903 — 1972) — американский художник, скульптор, кинорежиссер-авангардист.

  • Алексей Душкин (1903 — 1977) — советский архитектор и градостроитель.

  • Александр Фадеев (1901 — 1956) — советский писатель и общественный деятель.

  • Эмануил Ласкер (1868 — 1941) — немецкий шахматист, 2-й чемпион мира по шахматам, математик, шахматный теоретик.

  • Джеймс Джоуль (1818 — 1889) — английский физик, член Лондонского королевского общества.

  • Адам Мицкевич (1798 — 1855) — польский поэт и деятель национально-освободительного движения.

  • Жан-Франсуа Шампольон (1790 — 1832) — французский историк-ориенталист, основатель египтологии.

  • Иоанн Безземельный (1167 — 1216) — король Англии (1199-1216) и герцог Аквитании из династии Плантагенетов.

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