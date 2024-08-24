Кто родился 24 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 августа.
Руперт Гринт
Руперт Гринт — британский актер кино, телевидения и озвучивания. Родился 24 августа 1988 года в городе Харлоу, Великобритания. Сегодня ему исполняется 36 лет. Наиболее известен по роли Рона Уизли в фильмах о Гарри Поттере. Вне актерской деятельности Руперт Гринт известен благодаря благотворительности.
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян — российско-армянский актер кино и КВН, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Родился 24 августа 1984 года в Ереване, Армения. Сегодня ему исполняется 40 лет. Снял сериал «Чикатило», фильмы «Непрощенный» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Тот еще Карлсон!», «Дублер», «Что творят мужчины!», «Что творят мужчины! 2» и др.
Кто еще родился 24 августа
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Элизабет Дебики (1990) — австралийская актриса, обладательница премии «Золотой глобус».
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Чад Майкл Мюррэй (1981) — американский актер.
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Стив Гуттенберг (1958) — американский актер, продюсер, сценарист и режиссер.
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Стивен Фрай (1957) — британский актер, писатель и драматург.
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Салижан Шарипов (1964) — российский космонавт, летчик-инженер, Герой России и Киргизии.
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Жан-Мишель Жарр (1948) — французский музыкант и композитор, один из пионеров электронной музыки.
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Хорхе Луис Борхес (1899 — 1986) — аргентинский писатель и поэт.
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Лев Голицын (1845 — 1915) — русский промышленник, основатель виноделия в Крыму.