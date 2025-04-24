Кто родился 24 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 апреля.
Ирина Чащина
Ирина Викторовна Чащина — российская гимнастка, Заслуженный мастер спорта. Родилась 24 апреля 1982 года в Омске. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна как Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года.
Ширли Маклейн
Ширли Маклейн — американская актриса и писательница. Обладательница премии «Оскар» и пяти премий «Золотой глобус». Родилась 24 апреля 1934 года в Вирджинии, США. Сегодня ей исполняется 91 год. Считается одной из самых ярких звезд Голливуда. Актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в комедийно-драматическом фильме «Язык нежности».
Кто еще родился 24 апреля
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Мелинда Кларк (1969) — американская актриса.
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Джимон Хонсу (1964) — американский актер и модель.
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Юрий Чернов (1949) — советский и российский актер театра и кино. Народный артист.
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Юрий Левада (1930 — 2006) — российский социолог и политолог.
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Вера Романова (1906 — 2001) — русская Княжна императорской крови.
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Роберт Пенн Уоррен (1905 — 1989) — американский поэт, писатель, литературный критик.
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Бенджамин Ли Уорф (1897 — 1941) — американский лингвист и этнограф.
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Эдуард Клапаред (1873 — 1940) — швейцарский психолог, представитель функционализма.