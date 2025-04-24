Кто родился 24 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 24 апреля.

Ирина Чащина

Ирина Викторовна Чащина — российская гимнастка, Заслуженный мастер спорта. Родилась 24 апреля 1982 года в Омске. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна как Чемпионка мира и Европы, серебряный призер Олимпийских игр 2004 года.

Ширли Маклейн

Ширли Маклейн — американская актриса и писательница. Обладательница премии «Оскар» и пяти премий «Золотой глобус». Родилась 24 апреля 1934 года в Вирджинии, США. Сегодня ей исполняется 91 год. Считается одной из самых ярких звезд Голливуда. Актриса получила премию «Оскар» за лучшую женскую роль в комедийно-драматическом фильме «Язык нежности».

Фото Christopher Polk, Getty Images

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