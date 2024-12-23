Кто родился 23 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 декабря.

Анастасия Макеева

Анастасия Васильевна Макеева — российская актриса театра, кино и дубляжа, певица, фотомодель, телеведущая. Родилась 23 декабря 1981 года в Краснодаре. Сегодня ей исполняется 43 года. Известна по многосерийным проектам «Сеть», «Любить и ненавидеть», «Хозяйка тайги», «Столица греха», «Черкизона. Одноразовые люди», «Мама по контракту», «Шериф», «Хозяйка моей судьбы» и др.

Финн Вулфхард

Финн Вулфхард — канадский актер. Родился 23 декабря 2002 года в Ванкувере, Канада. Сегодня ему исполняется 22 года. Наиболее известен по роли Майка Уилера в телесериале «Очень странные дела», по роли Ричи Тозиера в фильме ужасов «Оно», а также по роли Тревора Спенглера в фильме «Охотники за привидениями: Наследники».

Фото Matt Winkelmeyer, Global Look Press

Кто еще родился 23 декабря