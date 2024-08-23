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Кто отмечает день рождения 23 августа: у кого из звезд день рождения 23 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:45

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Кто родился 23 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Актер Игорь Петренко
Фото Екатерина Цветкова, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 августа.

Игорь Петренко

Игорь Петренко — российский актер театра и кино, лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии ФСБ России. Родился 23 августа 1977 года в городе Потсдам, Германия. Сегодня ему исполняется 47 лет. Стал известен после выхода военной драмы «Звезда». Также снимался в известных картинах «Кармен», «Водитель для Веры», в телесериалах «Лучший город Земли», «Курсанты» и пр.

Пак Чхан-ук

Кинорежиссер Пак Чхан-ук
Фото Isabelle Vautier, Global Look Press

Пак Чхан-ук — южнокорейский кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер и бывший кинокритик. Родился 23 августа 1963 года в Сеуле, Южная Корея. Сегодня ему исполняется 61 год. Мировую известность режиссеру принесла его «Трилогия о мести» — «Сочувствие господину Месть», «Олдбой» и «Сочувствие госпоже Месть». Среди других работ Пак Чхан-ука — «Я киборг, но это нормально», «Жажда», «Порочные игры», «Служанка» и др.

Кто еще родился 23 августа

  • Клэр Грант (1979) — американская актриса, кинопродюсер и певица.

  • Константин Новоселов (1974) — российский и британский физик, нобелевский лауреат.

  • Рэй Парк (1974) — британский актер, каскадер, мастер боевых искусств.

  • Ривер Феникс (1970 — 1993) — американский киноактер.

  • Валерий Николаев (1965) — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, сценарист, хореограф-постановщик, телеведущий.

  • Давид Черкасский (1932 — 2018) — советский и украинский мультипликатор, режиссер и сценарист.

  • Вера Майлз (1929) — американская актриса.

  • Никита Моисеев (1917 -2000) — советский и российский ученый-эколог, общественный деятель.

  • Джин Келли (1912 — 1996) — американский киноактер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, хореограф и певец.

  • Александр Грин (1880 — 1932) — русский писатель, представитель направления романтического реализма.

  • Иван VI (1740 — 1764) — российский император (1740-1741).

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