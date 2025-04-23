Кто родился 23 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 апреля.

Джон Сина

Джон Феликс Энтони Сина-младший — американский рестлер, киноактер. Родился 23 апреля 1977 года в Массачусетс, США. Сегодня ему исполняется 48 лет. Известен как один из величайших рестлеров всех времен. Он завоевал наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории американского рестлинг-промоушена.

Джиджи Хадид

Джелена Нура «Джиджи» Хадид — американская модель. Родилась 23 апреля 1995 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 30 лет. Известна как, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.

Фото Marc Piasecki, Getty Images

Кто еще родился 23 апреля