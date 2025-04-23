Кто родился 23 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 23 апреля.
Джон Сина
Джон Феликс Энтони Сина-младший — американский рестлер, киноактер. Родился 23 апреля 1977 года в Массачусетс, США. Сегодня ему исполняется 48 лет. Известен как один из величайших рестлеров всех времен. Он завоевал наибольшее количество мировых чемпионских титулов в истории американского рестлинг-промоушена.
Джиджи Хадид
Джелена Нура «Джиджи» Хадид — американская модель. Родилась 23 апреля 1995 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 30 лет. Известна как, одна из самых высокооплачиваемых моделей мира.
Кто еще родился 23 апреля
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Лев Прыгунов (1939) — советский и российский актер театра и кино, художник, Народный артист России.
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Глеб Скороходов (1930 — 2012) — советский и российский писатель, телеведущий, Заслуженный деятель искусств России.
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Морис Дрюон (1918 — 2009) — французский писатель и государственный деятель.
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Хальдор Лакснесс (1902 — 1998) — исландский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе.
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Сергей Прокофьев (1891 — 1953) — русский композитор, пианист и дирижер.
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Борис Розинг (1869 — 1933) — русский физик, ученый, изобретатель и педагог, родоначальник телевидения.
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Макс Планк (1858 — 1947) — немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат.
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Мария Тальони (1804 — 1884) — итальянская балерина, одна из центральных фигур балета эпохи романтизма.
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Джеймс Бьюкенен (1791 — 1868) — американский государственный и политический деятель, 15-й президент США.
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Уильям Тернер (1775 — 1851) — английский живописец-пейзажист.
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Уильям Шекспир (1564 — 1616) — английский драматург и поэт.