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Кто отмечает день рождения 22 января: у кого из звезд день рождения 22 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 22 января: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Леонид Ярмольник
Фото Павел Волков, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 января.

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Леонид Ярмольник

Леонид Исаакович Ярмольник — российский актер театра и кино, продюсер и телеведущий. Родился 22 января 1954 года в поселке Пограничный, Приморский край. Сегодня ему исполняется 71 год. Был ведущим телеигр «Форт Боярд», «Золотая лихорадка», «Гараж», «L-клуб». Его голосом говорит Грю в анимационном фильме «Гадкий я» и Майлс Карданвал в мультфильме «Тачки-2».

Валентина Талызина

Валентина Илларионовна Талызина — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 января 1935 года в Омске. Сегодня ей исполняется 90 лет. Голос актрисы звучит в мультфильме «Трое из Простоквашино», а песня в ее исполнении «Кабы не было зимы» стала хитом. Однако наибольшую популярность ей принесла роль Вали в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Валентина Талызина
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Кто еще родился 22 января

  • Михаил Моисеев (1939 — 2022) — советский военачальник, генерал армии, российский общественный деятель.

  • Александр Мень (1935 — 1990) — русский священник, богослов, проповедник, писатель.

  • Юрий Левитанский (1922 — 1996) — советский поэт, переводчик, педагог.

  • У Тан (1909 — 1974) — бирманский дипломат, третий Генеральный секретарь ООН.

  • Лев Ландау (1908 — 1968) — советский физик, академик, Нобелевский лауреат.

  • Джордж Баланчин (1904 — 1983) — выдающийся хореограф и балетмейстер грузинского происхождения.

  • Аркадий Гайдар (1904 — 1941) — советский детский писатель.

  • Сергей Эйзенштейн (1898 — 1948) — советский режиссер театра и кино, сценарист и педагог.

  • Конрад Вейдт (1893 — 1943) — немецкий актер театра и кино.

  • Феофан Затворник (1815 — 1894) — епископ Православной Российской Церкви, публицист-проповедник.

  • Джордж Байрон (1788 — 1824) — английский поэт-романтик.

  • Андре Ампер (1775 — 1836) — французский физик, математик и химик.

  • Готхольд Лессинг (1729 — 1781) — немецкий драматург, поэт и литературный критик-просветитель.

  • Френсис Бэкон (1561 — 1626) — английский философ.

  • Иван III (1440 — 1505) — великий князь московский (1462-1505).

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