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Кто отмечает день рождения 22 декабря: у кого из звезд день рождения 22 декабря
Хобби и развлечения

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Кто родился 22 декабря: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Лео Бокерия
Фото Сергей Петров, news.ru, Global Look Press
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 декабря.

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Лео Бокерия

Леонид Антонович Бокерия — российский кардиохирург, ученый и организатор медицинской науки, академик. Родился 22 декабря 1939 года в Очамчире, Абхазия. Сегодня ему исполняется 85 лет. За 40 лет работы он провел более 5000 уникальных операций на открытом сердце, на счету Бокерии тысячи спасенных жизней. Пять раз Леонид Антонович был удостоен звания «Человек года», титулов «Человек десятилетия» и «Человек легенда», награжден орденом «За заслуги перед Отечеством».

Эдуард Успенский

Эдуард Николаевич Успенский — советский и российский писатель, сценарист, автор детских книг. Родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, Московская область. Среди популярных персонажей, придуманных им, — крокодил Гена и Чебурашка, пес Шарик и кот Матроскин, дядя Федор, почтальон Печкин, Тр-тр Митя, братья Колобки. Не стало писателя в 2018 году.

Эдуард Успенский
Фото Наталья Логинова, Russian Look, Global Look Press

Кто еще родился 22 декабря

  • Нурлан Сабуров (1991) — казахстанский и российский комик.

  • Ванесса Паради (1972) — французская киноактриса и фотомодель.

  • Рэйф Файнс (1962) — английский актер, режиссер и продюсер.

  • Ольга Антонова (1937) — советская и российская актриса, Народная артистка РФ.

  • Джакомо Пуччини (1858 — 1924) — итальянский оперный композитор.

  • Жан Фабр (1823 — 1915) — французский энтомолог, писатель.

  • Даниил Самойлович (1744 — 1805) — русский военный врач, основатель отечественной эпидемиологии.

  • Жан-Этьен Лиотар (1702 — 1789) — швейцарский художник.

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