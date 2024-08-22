Кто родился 22 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 августа.

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Сыграла в кино более 70 ролей — главных и эпизодических. Запомнилась телезрителям в таких работах, как «Отелло», «Обыкновенный человек», «Сережа», «Тридцать три», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Ватерлоо», «Они сражались за Родину» и др. Не стало актрисы в 2020 году.

Равшана Куркова

Равшана Куркова — российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер. Родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте, Узбекистан. Сегодня ей исполняется 44 года. Впервые на экране актриса появилась в возрасте двенадцати лет в ленте «Тайна папоротников».

Равшана Куркова. Фото Global Look Press

Среди кинокартин с ее участием «Ахтамар», «Нереальная любовь», «Вечный холод», «Контакт», сериал «А у нас во дворе» и др.

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