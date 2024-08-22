Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 22 августа: у кого из звезд день рождения 22 августа
Хобби и развлечения

22 августа, 01:05

2 мин.

Кто родился 22 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Ирина Скобцева.
Фото Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 22 августа.

Ирина Скобцева

Ирина Скобцева — советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка РСФСР. Родилась 22 августа 1927 года в Туле. Сыграла в кино более 70 ролей — главных и эпизодических. Запомнилась телезрителям в таких работах, как «Отелло», «Обыкновенный человек», «Сережа», «Тридцать три», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Ватерлоо», «Они сражались за Родину» и др. Не стало актрисы в 2020 году.

Равшана Куркова

Равшана Куркова — российская актриса театра, кино и дубляжа, продюсер. Родилась 22 августа 1980 года в Ташкенте, Узбекистан. Сегодня ей исполняется 44 года. Впервые на экране актриса появилась в возрасте двенадцати лет в ленте «Тайна папоротников».

Равшана Куркова.
Фото Global Look Press

Среди кинокартин с ее участием «Ахтамар», «Нереальная любовь», «Вечный холод», «Контакт», сериал «А у нас во дворе» и др.

Равшана Куркова. «Я такая, какая есть». Равшана Куркова — о любви к себе, здоровье и новом проекте

Кто еще родился 22 августа

  • Джеймс Корден (1978) — английский актер, телеведущий, сценарист, продюсер и комик.

  • Марат Башаров (1974) — российский актер театра и кино, телеведущий.

  • Кристен Уиг (1973) — американская актриса, комедиантка, сценарист и продюсер.

  • Ричард Армитедж (1971) — британский актер, номинант на премию Лоренса Оливье.

  • Рэй Брэдбери (1920 — 2012) — американский писатель-фантаст.

  • Михаил Ярошевский (1915 — 2001) — советский психолог и историк отечественной науки, профессор.

  • Л. Пантелеев (1908 — 1987) — советский писатель, настоящее имя Алексей Иванович Еремеев.

  • Клод Дебюсси (1862 — 1918) — французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.

Зубы, робот, две эротических сцены: что показали в&nbsp;режиссерской версии &laquo;Мятежной Луны&raquo;. Зубы, робот, две эротические сцены: что показали в режиссерской версии «Мятежной Луны»
0
Новости холдинга
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Детектив с новым тренером, обиженные бывшие. Что происходит с «Ак Барсом» в межсезонье
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Читайте далее
23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
Последние новости
14:00
23 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
22 авг 00:05
22 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
21 авг 16:00
Впервые в истории триатлона соревнования на длинной и средней дистанции пройдут в Москве
21 авг 01:05
Кто родился 21 августа: список известных личностей
21 авг 00:05
21 августа: какой сегодня праздник в России и в мире