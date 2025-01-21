Кто родился 21 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 января.
Светлана Ходченкова
Светлана Викторовна Ходченкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 21 января 1983 года в Москве. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна после съемок в фильме «Благословите женщину». Также среди ее известных киноработ: «Любовь в большом городе», «Любовь в большом городе 2» и «Служебный роман. Наше время».
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Вадимович Харатьян — советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист России. Родился 21 января 1960 года в городе Алмалык, Узбекистан. Сегодня ему исполняется 65 лет. Стал известен благодаря фильмам «Охота на лис», «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!». Также актер активно ведет различные телепрограммы.
Кто еще родился 21 января
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Пласидо Доминго (1941) — испанский оперный певец, дирижер-постановщик.
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Стивен Ривз (1926 — 2000) — американский актер и легендарный культурист.
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Бенни Хилл (1924 — 1992) — английский актер и комик.
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Арно Бабаджанян (1921 — 1983) — советский и армянский композитор, Народный артист СССР.
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Николай Трофимов (1920 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
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Павел Шпрингфельд (1912 — 1971) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.
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Игорь Моисеев (1906 — 2007) — советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР.
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Кристиан Диор (1905 — 1957) — французский дизайнер-модельер.
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Олег Волков (1900 — 1996) — советский писатель, публицист, мемуарист.
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Питирим Сорокин (1889 — 1968) — российский и американский социолог.
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Умберто Нобиле (1885 — 1978) — итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.
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Павел Флоренский (1882 — 1937) — русский религиозный философ и ученый.
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Григорий Распутин (1869 — 1916) — негласный духовник и друг семьи императора Николая II.
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Джон Браунинг (1855 — 1926) — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.