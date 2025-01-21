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Кто отмечает день рождения 21 января: у кого из звезд день рождения 21 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 21 января: список известных личностей

21 января актриса Светлана Ходченкова отмечает день рождения
Мария Задорожная
Автор
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова.
Фото Александр Казаков, Известия
Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян.
Фото Юрий Варшавский, Известия
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 21&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 21 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Светлана Ходченкова

Светлана Викторовна Ходченкова — российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка России. Родилась 21 января 1983 года в Москве. Сегодня ей исполняется 42 года. Стала известна после съемок в фильме «Благословите женщину». Также среди ее известных киноработ: «Любовь в большом городе», «Любовь в большом городе 2» и «Служебный роман. Наше время».

Дмитрий Харатьян

Дмитрий Вадимович Харатьян — советский и российский актер театра и кино, певец, Народный артист России. Родился 21 января 1960 года в городе Алмалык, Узбекистан. Сегодня ему исполняется 65 лет. Стал известен благодаря фильмам «Охота на лис», «Зеленый фургон» и «Гардемарины, вперед!». Также актер активно ведет различные телепрограммы.

Дмитрий Харатьян
Дмитрий Харатьян.
Фото Юрий Варшавский, Известия

Кто еще родился 21 января

  • Пласидо Доминго (1941) — испанский оперный певец, дирижер-постановщик.

  • Стивен Ривз (1926 — 2000) — американский актер и легендарный культурист.

  • Бенни Хилл (1924 — 1992) — английский актер и комик.

  • Арно Бабаджанян (1921 — 1983) — советский и армянский композитор, Народный артист СССР.

  • Николай Трофимов (1920 — 2005) — советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

  • Павел Шпрингфельд (1912 — 1971) — советский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Игорь Моисеев (1906 — 2007) — советский и российский хореограф, балетмейстер, педагог, Народный артист СССР.

  • Кристиан Диор (1905 — 1957) — французский дизайнер-модельер.

  • Олег Волков (1900 — 1996) — советский писатель, публицист, мемуарист.

  • Питирим Сорокин (1889 — 1968) — российский и американский социолог.

  • Умберто Нобиле (1885 — 1978) — итальянский конструктор дирижаблей, путешественник, генерал.

  • Павел Флоренский (1882 — 1937) — русский религиозный философ и ученый.

  • Григорий Распутин (1869 — 1916) — негласный духовник и друг семьи императора Николая II.

  • Джон Браунинг (1855 — 1926) — американский изобретатель ручного огнестрельного оружия.

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