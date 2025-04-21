Кто родился 21 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 апреля.
Джеймс Макэвой
Джеймс Макэвой — шотландский актер. Родился 21 апреля 1979 года в Глазго, Великобритания. Сегодня ему исполняется 46 лет. Стал известен благодаря таким фильмам, как: «Дети Дюны», «Добро пожаловать в капкан», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный король» и «Люди Икс».
Елизавета II
Элизабет Александра Мэри — королева Великобритании с 1952 по 2022 год. Родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, Великобритания. Известна как самый долгоправящий монарх за всю историю Великобритании. Не стало королевы в 2022 году.
Кто еще родился 21 апреля
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Петр Федоров (1982) — российский актер кино и театра.
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Татьяна Устинова (1968) — российская писательница, телеведущая, сценарист и переводчица, автор детективных романов.
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Крис Кельми (1955 — 2019) — советский и российский рок и поп-музыкант, композитор.
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Татьяна Бек (1949 — 2005) — русская поэтесса, литературовед
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Станислав Ростоцкий (1922 — 2001) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
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Ролло Мэй (1909 — 1994) — американский экзистенциальный психолог.
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Макс Вебер (1864 — 1920) — немецкий социолог, историк, философ и политический экономист.
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Фредерик Байер (1837 — 1922) — датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат
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Шарлотта Бронте (1816 — 1855) — английская писательница, поэтесса и романистка.
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Арина Родионовна (1758 — 1828) — русская крепостная, няня А.С. Пушкина.
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Иван Кулибин (1735 — 1818) — выдающийся русский механик-изобретатель.