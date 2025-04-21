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Кто отмечает день рождения 21 апреля: у кого из звезд день рождения 21 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 21 апреля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Джеймс Макэвой
Фото Mat Hayward, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 апреля.

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Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой — шотландский актер. Родился 21 апреля 1979 года в Глазго, Великобритания. Сегодня ему исполняется 46 лет. Стал известен благодаря таким фильмам, как: «Дети Дюны», «Добро пожаловать в капкан», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный король» и «Люди Икс».

Елизавета II

Элизабет Александра Мэри — королева Великобритании с 1952 по 2022 год. Родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, Великобритания. Известна как самый долгоправящий монарх за всю историю Великобритании. Не стало королевы в 2022 году.

Елизавета II
Фото Alastair Grant, Getty Images

Кто еще родился 21 апреля

  • Петр Федоров (1982) — российский актер кино и театра.

  • Татьяна Устинова (1968) — российская писательница, телеведущая, сценарист и переводчица, автор детективных романов.

  • Крис Кельми (1955 — 2019) — советский и российский рок и поп-музыкант, композитор.

  • Татьяна Бек (1949 — 2005) — русская поэтесса, литературовед

  • Станислав Ростоцкий (1922 — 2001) — советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.

  • Ролло Мэй (1909 — 1994) — американский экзистенциальный психолог.

  • Макс Вебер (1864 — 1920) — немецкий социолог, историк, философ и политический экономист.

  • Фредерик Байер (1837 — 1922) — датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат

  • Шарлотта Бронте (1816 — 1855) — английская писательница, поэтесса и романистка.

  • Арина Родионовна (1758 — 1828) — русская крепостная, няня А.С. Пушкина.

  • Иван Кулибин (1735 — 1818) — выдающийся русский механик-изобретатель.

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