Кто родился 21 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 21 апреля.

Джеймс Макэвой

Джеймс Макэвой — шотландский актер. Родился 21 апреля 1979 года в Глазго, Великобритания. Сегодня ему исполняется 46 лет. Стал известен благодаря таким фильмам, как: «Дети Дюны», «Добро пожаловать в капкан», «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный король» и «Люди Икс».

Елизавета II

Элизабет Александра Мэри — королева Великобритании с 1952 по 2022 год. Родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне, Великобритания. Известна как самый долгоправящий монарх за всю историю Великобритании. Не стало королевы в 2022 году.

Фото Alastair Grant, Getty Images

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