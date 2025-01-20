Кто родился 20 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 января.

Дэвид Линч

Дэвид Кит Линч — американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер, лауреат премии «Оскар». Родился 20 января 1946 года в Монтане, США. Известен по сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон» и «Внутренняя империя». Не стало кинорежиссера 16 января 2025 года.

Федерико Феллини

Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер, лауреат пяти премий «Оскар». Родился 20 января 1920 года в Римини, Италия. Автор таких известных фильмов, как «Вителлони», «Страда», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8?», «Джульетта духов», «Рома», «Амаркорд» и др. Не стало режиссера в 1993 году.

Фото Imago stock&people, Global Look Press

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