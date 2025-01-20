Кто родился 20 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 января.
Дэвид Линч
Дэвид Кит Линч — американский кинорежиссер, сценарист, художник, актер, лауреат премии «Оскар». Родился 20 января 1946 года в Монтане, США. Известен по сериалу «Твин Пикс» и фильмам «Малхолланд Драйв», «Шоссе в никуда», «Человек-слон» и «Внутренняя империя». Не стало кинорежиссера 16 января 2025 года.
Федерико Феллини
Федерико Феллини — итальянский кинорежиссер, лауреат пяти премий «Оскар». Родился 20 января 1920 года в Римини, Италия. Автор таких известных фильмов, как «Вителлони», «Страда», «Ночи Кабирии», «Сладкая жизнь», «8?», «Джульетта духов», «Рома», «Амаркорд» и др. Не стало режиссера в 1993 году.
Кто еще родился 20 января
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Эван Питерс (1987) — американский актер кино и телевидения.
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Ольга Бузова (1986) — российская теле- и радиоведущая, актриса и модель.
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Омар Си (1978) — французский актер.
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Анастасия Волочкова (1976) — российская балерина и танцовщица, Заслуженная артистка России.
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Владимир Хотиненко (1952) — российский кинорежиссер, актер, педагог и сценарист. Народный артист РФ.
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Ирина Аллегрова (1952) — советская и российская эстрадная певица, актриса, Народная артистка России.
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Минтимер Шаймиев (1937) — советский и российский политик, 1-й президент Татарстана.
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Виктор Орешников (1904 — 1987) — советский живописец, педагог и профессор, Народный художник СССР.
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Назым Хикмет (1902 -1963) — турецкий поэт, драматург и прозаик.
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Александр Шанкуртуа (1820 — 1886) — французский геолог и химик.
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Андре-Мари Ампер (1775 — 1836) — французский физик, естествоиспытатель и математик, ввел понятие «электрический ток».