Кто родился 20 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 августа.

Эндрю Гарфилд

Эндрю Расселл Гарфилд — английский и американский актер. Родился 20 августа 1983 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 41 год. Всемирную известность Гарфилду принесла роль Человека-паука в одноименной дилогии Марка Уэбба. В 2016 году Эндрю Гарфилд исполнил главные роли в двух высоко оцененных критиками драмах — «По соображениям совести» и «Молчание». Также он лауреат премий «Тони», «Золотой глобус» и BAFTA TV, номинант на премию Лоренса Оливье, премию «Эмми», двукратный номинант на «Оскар» и трехкратный номинант на Премию Гильдии киноактеров США.

Андрей Кончаловский

Андрей Кончаловский — советский, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель. Родился 20 августа 1937 года в Москве. Сегодня ему исполняется 87 лет. Зрителям хорошо известны его фильмы «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Сибириада», «Романс о влюбленных». Кроме того, в 2003 году режиссер основал «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», который создает программы для телеканалов НТВ, «Россия», «Культура» и «Звезда», продюсирует театральные постановки и издает книги.

Фото Global Look Press

Кто еще родился 20 августа