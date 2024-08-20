Кто родился 20 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 20 августа.
Эндрю Гарфилд
Эндрю Расселл Гарфилд — английский и американский актер. Родился 20 августа 1983 года в Лос-Анджелесе, США. Сегодня ему исполняется 41 год. Всемирную известность Гарфилду принесла роль Человека-паука в одноименной дилогии Марка Уэбба. В 2016 году Эндрю Гарфилд исполнил главные роли в двух высоко оцененных критиками драмах — «По соображениям совести» и «Молчание». Также он лауреат премий «Тони», «Золотой глобус» и BAFTA TV, номинант на премию Лоренса Оливье, премию «Эмми», двукратный номинант на «Оскар» и трехкратный номинант на Премию Гильдии киноактеров США.
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский — советский, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер, общественный и политический деятель. Родился 20 августа 1937 года в Москве. Сегодня ему исполняется 87 лет. Зрителям хорошо известны его фильмы «Поезд-беглец», «Танго и Кэш», «Сибириада», «Романс о влюбленных». Кроме того, в 2003 году режиссер основал «Продюсерский центр Андрея Кончаловского», который создает программы для телеканалов НТВ, «Россия», «Культура» и «Звезда», продюсирует театральные постановки и издает книги.
Кто еще родился 20 августа
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Бен Барнс (1981) — английский актер кино, телевидения и театра и певец.
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Миша Коллинз (1974) — американский актер и режиссер.
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Эми Адамс (1974) — американская актриса, шестикратная номинантка на премию «Оскар», семикратная номинантка на премию BAFTA.
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Раджив Ганди (1944 — 1991) — индийский политический деятель, премьер-министр Индии (1984-1989).
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Слободан Милошевич (1941 — 2006) — 1-й президент Сербии (1989-1997), президент Югославии (1997-2000).
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Василий Аксенов (1932 — 2009) — советский и российский писатель-прозаик.
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Вильям Похлебкин (1923 — 2000) — советский и российский ученый, историк, географ, журналист и писатель.
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Болеслав Прус (1847 — 1912) — польский прозаик и журналист.
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Бенджамин Гаррисон (1833 — 1901) — 23-й президент США (1889-1893), политический и общественный деятель.