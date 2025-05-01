Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 2 мая: у кого из звезд день рождения 2 мая
Хобби и развлечения

1 мая, 01:05

2 мин.

Кто родился 2 мая: список известных личностей

2 мая день рождения отмечает Леонид Каневский
Мария Задорожная
Автор
Леонид Каневский
Фото Артем Коротаев, Известия

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 мая.

2&nbsp;мая: какой праздник.2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Леонид Каневский

Леонид Семенович Каневский — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Родился 2 мая 1939 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 86 лет. Известен по телесериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», кинокомедии «Бриллиантовая рука» и мини-сериалу «Д'Артаньян и три мушкетера». Также многие знают Каневского как ведущего программы «Следствие вели...».

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Дуглас Джонсон — американский киноактер, музыкант и рестлер. Родился 2 мая 1972 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал десятикратным чемпионом мира в супертяжелом весе, восемь раз выигрывал чемпионат WWF/E и дважды — чемпионат мира WCW/World. Самой успешной ролью для Джонсона стала роль Люка Хоббса во франшизе «Форсаж».

Дуэйн Джонсон
Фото Tim P. Whitby/Getty Images for The Walt Disney Company Limited

Кто еще родился 2 мая

  • Филипп Бледный (1988) — российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий.

  • Донателла Версаче (1955) — итальянский модельер.

  • Валерий Гергиев (1953) — советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ.

  • Дэвид Суше (1946) — британский актер театра и кино, исполнитель роли Пуаро в одноименном телесериале.

  • Михаил Жигалов (1942) — советский и российский актер театра, кино и дубляжа.

  • Кола Бельды (1929 — 1993) — советский российский певец, артист эстрады, заслуженный артист РСФСР.

  • Бенджамин Спок (1903 — 1998) — американский врач-педиатр.

  • Бинг Кросби (1903 — 1977) — американский киноактер и певец.

  • Джером Клапка Джером (1859 — 1927) — английский писатель.

  • Василий Розанов (1856 — 1919) — русский религиозный философ, публицист, литературный критик.

  • Екатерина II (1729 — 1796) — императрица всероссийская.

Дуэйн Джонсон.Семь приемов пищи в день. Какой диеты придерживается Дуэйн Скала Джонсон
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Новости холдинга
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Блогер Катрич рассказала о сравнении с Холанном
Гретцки пошутил про обещание купить машину Овечкину
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Читайте далее
2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире
Следующий материал
2 мая: какой сегодня праздник в России и в мире

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
12 ноя 22:45
В Непале открыли маршрут для покорения новой вершины
12 ноя 18:35
Психолог рассказала, как пережить неудачу на работе
12 ноя 12:05
Что посмотреть на Филиппинах и на какой остров лучше ехать
8 ноя 16:15
Россиянам разрешили заселяться в отели по загранпаспорту
7 ноя 16:15
Российских туристов предупредили о надвигающемся на Вьетнам тайфуне