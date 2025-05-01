Кто родился 2 мая: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 мая.

Леонид Каневский

Леонид Семенович Каневский — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Родился 2 мая 1939 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 86 лет. Известен по телесериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», кинокомедии «Бриллиантовая рука» и мини-сериалу «Д'Артаньян и три мушкетера». Также многие знают Каневского как ведущего программы «Следствие вели...».

Дуэйн Джонсон

Дуэйн Дуглас Джонсон — американский киноактер, музыкант и рестлер. Родился 2 мая 1972 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал десятикратным чемпионом мира в супертяжелом весе, восемь раз выигрывал чемпионат WWF/E и дважды — чемпионат мира WCW/World. Самой успешной ролью для Джонсона стала роль Люка Хоббса во франшизе «Форсаж».

Фото Tim P. Whitby/Getty Images for The Walt Disney Company Limited

Кто еще родился 2 мая