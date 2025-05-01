Кто родился 2 мая: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 мая.
Леонид Каневский
Леонид Семенович Каневский — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, заслуженный артист РСФСР. Родился 2 мая 1939 года в Киеве, Украинская ССР. Сегодня ему исполняется 86 лет. Известен по телесериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи», кинокомедии «Бриллиантовая рука» и мини-сериалу «Д'Артаньян и три мушкетера». Также многие знают Каневского как ведущего программы «Следствие вели...».
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Дуглас Джонсон — американский киноактер, музыкант и рестлер. Родился 2 мая 1972 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 53 года. Стал десятикратным чемпионом мира в супертяжелом весе, восемь раз выигрывал чемпионат WWF/E и дважды — чемпионат мира WCW/World. Самой успешной ролью для Джонсона стала роль Люка Хоббса во франшизе «Форсаж».
Кто еще родился 2 мая
-
Филипп Бледный (1988) — российский актер театра, кино и дубляжа, телеведущий.
-
Донателла Версаче (1955) — итальянский модельер.
-
Валерий Гергиев (1953) — советский и российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра, народный артист РФ.
-
Дэвид Суше (1946) — британский актер театра и кино, исполнитель роли Пуаро в одноименном телесериале.
-
Михаил Жигалов (1942) — советский и российский актер театра, кино и дубляжа.
-
Кола Бельды (1929 — 1993) — советский российский певец, артист эстрады, заслуженный артист РСФСР.
-
Бенджамин Спок (1903 — 1998) — американский врач-педиатр.
-
Бинг Кросби (1903 — 1977) — американский киноактер и певец.
-
Джером Клапка Джером (1859 — 1927) — английский писатель.
-
Василий Розанов (1856 — 1919) — русский религиозный философ, публицист, литературный критик.
-
Екатерина II (1729 — 1796) — императрица всероссийская.