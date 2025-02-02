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Кто отмечает день рождения 2 февраля: у кого из звезд день рождения 2 февраля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

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Кто родился 2 февраля: список известных личностей

2 февраля день рождения отмечает певица Шакира
Мария Задорожная
Автор
Шакира
Фото tuart Franklin, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 февраля.

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Шакира

Шакира Изабель Мебарак Риполь — колумбийская певица, модель, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье, Колумбия. Сегодня ей исполняется 48 лет. Стала известна после выхода ее альбома Pies Descalzos («Босые ноги»), который стал успешным во всем мире. Также музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года и человеком года 1996.

Джемма Артертон

Джемма Кристина Артертон — британская актриса. Родилась 2 февраля 1986 года в Грейвсенде, Великобритания. Сегодня ей исполняется 39 лет. Широкая известно пришла к ней после роли в фильме «Квант милосердия». Среди других популярных работ актрисы — «Рок-волна» и «Принц Персии: Пески времени».

Джемма Артертон
Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 2 февраля

  • Евгений Велихов (1935 — 2024) — советский и российский ученый, физик-теоретик, академик.

  • Валерий Чкалов (1904 — 1938) — советский летчик-испытатель. Герой Советского Союза.

  • Лариса Александровская (1904 — 1980) — белорусская советская оперная певица, общественный деятель, Народная артистка СССР.

  • Яша Хейфец (1901 — 1987) — американский скрипач еврейского происхождения.

  • Михаил Фрунзе (1885 -1925) — советский государственный деятель и военачальник.

  • Михаил Гнесин (1883 — 1957) — русский и советский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.

  • Джеймс Джойс (1882 — 1941) — ирландский писатель и поэт, автор романа «Улисс».

  • Фриц Крейслер (1875 — 1962) — австро-американский скрипач и композитор.

  • Альфред Брем (1829 — 1884) — немецкий ученый-зоолог и путешественник.

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