Кто родился 2 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 2 февраля.

Шакира

Шакира Изабель Мебарак Риполь — колумбийская певица, модель, танцовщица, музыкальный продюсер. Родилась 2 февраля 1977 года в Барранкилье, Колумбия. Сегодня ей исполняется 48 лет. Стала известна после выхода ее альбома Pies Descalzos («Босые ноги»), который стал успешным во всем мире. Также музыкальное издание Billboard назвало ее женщиной года и человеком года 1996.

Джемма Артертон

Джемма Кристина Артертон — британская актриса. Родилась 2 февраля 1986 года в Грейвсенде, Великобритания. Сегодня ей исполняется 39 лет. Широкая известно пришла к ней после роли в фильме «Квант милосердия». Среди других популярных работ актрисы — «Рок-волна» и «Принц Персии: Пески времени».

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 2 февраля