Кто родился 19 января: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 января.

Алексей Воробьев

Алексей Владимирович Воробьев — российский музыкант и актер. Родился 19 января 1988 года в Туле. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен как автор и исполнитель таких хитов, как «Сумасшедшая», «Я тебя люблю», «Всегда буду с тобой», «Самая красивая» и др. Также Воробьев снимался в таких кинопроектах, как «Любовь с ограничениями», «Шуберт», «Селфимания» и др.

Светлана Хоркина

Светлана Васильевна Хоркина — российская гимнастка. Родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Сегодня ей исполняется 46 лет. Известна как двукратная Олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы, общественный деятель.

Фото Кристина Кормилицына, Известия

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