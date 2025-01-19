Кто родился 19 января: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 января.
Алексей Воробьев
Алексей Владимирович Воробьев — российский музыкант и актер. Родился 19 января 1988 года в Туле. Сегодня ему исполняется 37 лет. Известен как автор и исполнитель таких хитов, как «Сумасшедшая», «Я тебя люблю», «Всегда буду с тобой», «Самая красивая» и др. Также Воробьев снимался в таких кинопроектах, как «Любовь с ограничениями», «Шуберт», «Селфимания» и др.
Светлана Хоркина
Светлана Васильевна Хоркина — российская гимнастка. Родилась 19 января 1979 года в Белгороде. Сегодня ей исполняется 46 лет. Известна как двукратная Олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и пять раз в упражнениях на брусьях, 13-кратная чемпионка Европы, общественный деятель.
Кто еще родился 19 января
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Логан Лерман (1992) — американский актер.
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Влад Сташевский (1974) — российский поп-исполнитель.
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Вадим Абдрашитов (1945 — 2023) — советский и российский кинорежиссер, Народный артист РФ.
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Дженис Джоплин (1943 — 1970) — американская певица, считается одной из величайших вокалисток в истории рок-музыки.
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Хавьер Перес де Куэльяр (1920 — 2020) — перуанский дипломат, 5-й генеральный секретарь ООН.
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Иван Воронов (1915 — 2004) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР, Лауреат двух Сталинских премий.
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Леонид Канторович (1912 — 1986) — советский математик и экономист, Лауреат Нобелевской премии по экономике.
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Анатолий Софронов (1911 — 1990) — русский советский поэт, писатель и публицист, Лауреат двух Сталинских премий.
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Михаил Исаковский (1900 — 1973) — русский советский поэт, Лауреат двух Сталинских премий I степени.
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Валентин Серов (1865 — 1911) — русский живописец, классик мировой живописи.
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Поль Сезанн (1839 — 1906) — французский художник-живописец, представитель постимпрессионизма.
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Павел Фомин (1818 — 1885) — русский генерал, участник Крымской войны и покорения Кавказа.
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Генри Бессемер (1813 — 1898) — английский инженер и изобретатель в области металлургии.
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Эдгар По (1809 — 1849) — американский писатель, поэт и литературный критик.
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Огюст Конт (1798 — 1857) — французский философ и социолог.
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Павел Киселев (1788 — 1872) — русский генерал и государственный деятель.
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Жак-Анри Бернарден (1737 — 1814) — французский мыслитель, писатель и путешественник.
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Джеймс Уатт (1736 — 1819) — шотландский ученый, изобретатель паровой машины.