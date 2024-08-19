Кто родился 19 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 августа.

Мэттью Перри

Мэттью Перри — канадо-американский актер и сценарист. Родился 19 августа 1969 года в Массачусетс, США. Широкому зрителю известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья», а также ролям в таких фильмах как «Поспешишь — людей насмешишь», «Девять ярдов» и «Папе снова 17». В октябре 2023 года актера не стало.

Владимир Конкин

Владимир Конкин — советский и российский актер театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Российской Федерации. Родился 19 августа 1951 года в Саратове. Сегодня ему исполняется 73 года. Известен российскому зрителю по ролям в фильмах «Как закалялась сталь», «Романс о влюбленных», «Аты-баты, шли солдаты...» и «Место встречи изменить нельзя».

Владимир Конкин. Фото Global Look Press

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