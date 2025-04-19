Кто родился 19 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 апреля.

Мария Шарапова

Мария Юрьевна Шарапова — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта РФ. Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня ей исполняется 38 лет. Экс-первая ракетка мира, известна как победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одна из десяти женщин в истории — обладательниц «Карьерного шлема».

Кейт Хадсон

Кейт Гэрри Хадсон — американская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родилась 19 апреля 1979 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 46 лет. Стала известна благодаря фильму «Почти знаменит».

Фото Phillip Faraone, Getty Images

Кто еще родился 19 апреля