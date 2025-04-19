Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 19 апреля: у кого из звезд день рождения 19 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 19 апреля: список известных личностей

19 апреля день рождения отмечает российская теннисистка Мария Шарапова
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Мария Шарапова
Фото Jamie McCarthy, Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 19 апреля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 19&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Мария Шарапова

Мария Юрьевна Шарапова — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта РФ. Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня ей исполняется 38 лет. Экс-первая ракетка мира, известна как победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде и одна из десяти женщин в истории — обладательниц «Карьерного шлема».

Мария Шарапова.Биография Марии Шараповой: жизнь и спортивная карьера россиянки из Америки

Кейт Хадсон

Кейт Гэрри Хадсон — американская актриса, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родилась 19 апреля 1979 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 46 лет. Стала известна благодаря фильму «Почти знаменит».

Кейт Хадсон
Фото Phillip Faraone, Getty Images

Кто еще родился 19 апреля

  • Антон Шастун (1991) — российский комик и телеведущий.

  • Джеймс Франко (1978) — американский режиссер, актер и сценарист.

  • Бронислав Виногродский (1957) — китаевед, писатель, переводчик и общественный деятель.

  • Сергей Баталов (1957) — советский и российский актер театра и кино. Заслуженный артист РФ.

  • Георгий Марков (1911 — 1991) — советский писатель и общественный деятель.

  • Вениамин Каверин (1902 — 1989) — советский писатель, военный корреспондент.

  • Александр Птушко (1900 — 1973) — советский кинорежиссер, сценарист, мультипликатор и кинооператор. Народный артист СССР.

  • Григорий Мясоедов (1834 — 1911) — русский живописец, художник-передвижник.

  • Давид Рикардо (1772 — 1823) — английский экономист, классик политической экономии.

  • Пьетро Аретино (1492 — 1566) — итальянский писатель эпохи Возрождения.

Они владеют миллиардами: кто вошел в&nbsp;топ-10 богатейших россиян.Они владеют миллиардами: кто вошел в топ-10 богатейших россиян
Новости холдинга
Сделка США с Украиной и предупреждение о срыве переговоров. Что пишут СМИ
Мать убила троих детей в Канске, их выжившего брата избивал отец. Главное
Украина ввела санкции против олимпийских чемпионов Великой, Вяльбе и Нагорного
«Спартак» остался в чемпионской гонке? Команда Станковича — фаворит Кубка? На что красно-белые надеются в концовке сезона
В СМИ сообщили детали предложенного США союзникам плана по урегулированию на Украине
Капитан сборной Латвии выступил против сборной России на Олимпиаде-2026

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
00:05
19 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
18 апр 12:15
Названы дата и место проведения «Евровидения-2025»
18 апр 06:00
Как будут праздновать Пасху в Москве в 2025 году: список мероприятий
18 апр 01:05
Кто родился 18 апреля: список известных личностей
18 апр 00:05
18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире