Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 18 апреля: у кого из звезд день рождения 18 апреля
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 18 апреля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Георгий Вицин
Фото Игорь Гневашев, Russian Look, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день — 18 апреля.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 18&nbsp;апреля&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы.18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире

Георгий Вицин

Георгий Михайлович Вицин — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 18 апреля 1917 года в Зеленогорске, Санкт-Петербург. Широкую известность ему принесли комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Не стало актер в 2001 году.

Светлана Немоляева

Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Известна по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж».

Светлана Немоляева
Фото Андрей Эрштрем, Известия

Кто еще родился 18 апреля

  • Бритт Робертсон (1990) — американская актриса.

  • Роузи Хантингтон-Уайтли (1987) — британская супермодель.

  • Кортни Кардашьян (1979) — американская бизнесвумен, фотомодель и актриса.

  • Майк Науменко (1955 — 1991) — советский рок-музыкант, основатель рок-группы «Зоопарк».

  • Владимир Васильев (1940) — российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР.

  • Эдуард Ханок (1940) — советский и белорусский композитор-песенник, народный артист Белоруссии.

  • Натан Эйдельман (1930 — 1989) — советский писатель, историк, литературовед.

  • Галина Брежнева (1929 — 1998) — дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева.

  • Шовкет Мамедова (1897 — 1981) — азербайджанская оперная певица и педагог, народная артистка СССР.

Киноляпы в&nbsp;советских фильмах: фото и&nbsp;объяснение.Киноляпы в советских фильмах, которые вы могли не заметить
Новости холдинга
Госдеп сообщил о воодушевлении в Париже от предложений США по Украине
Станишич толкнул бол-боя на последних секундах матча Лиги чемпионов
Соболев почувствовал уверенность, Семака отказываются увольнять, а «Химки» — ехать в Питер. Что происходит в «Зените» перед скандальным матчем
Силы ПВО уничтожили 56 БПЛА ВСУ над российскими регионами за ночь
Алина Загитова и Анна Щербакова выступят на шоу в Японии впервые с 2019 года
Пожарные не дали огню со склада в Мытищах распространиться на жилые дома

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
06:00
Как будут праздновать Пасху в Москве в 2025 году: список мероприятий
00:05
18 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
17 апр 01:05
Кто родился 17 апреля: список известных личностей
17 апр 00:05
17 апреля: какой сегодня праздник в России и в мире
16 апр 01:05
Кто родился 16 апреля: список известных личностей