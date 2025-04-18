Кто родился 18 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день — 18 апреля.
Георгий Вицин
Георгий Михайлович Вицин — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР. Родился 18 апреля 1917 года в Зеленогорске, Санкт-Петербург. Широкую известность ему принесли комедии «Пес Барбос и необычный кросс», «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Не стало актер в 2001 году.
Светлана Немоляева
Светлана Владимировна Немоляева — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Родилась 18 апреля 1937 года в Москве. Сегодня ей исполняется 88 лет. Известна по ролям в фильмах «Служебный роман» и «Гараж».
Кто еще родился 18 апреля
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Бритт Робертсон (1990) — американская актриса.
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Роузи Хантингтон-Уайтли (1987) — британская супермодель.
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Кортни Кардашьян (1979) — американская бизнесвумен, фотомодель и актриса.
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Майк Науменко (1955 — 1991) — советский рок-музыкант, основатель рок-группы «Зоопарк».
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Владимир Васильев (1940) — российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР.
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Эдуард Ханок (1940) — советский и белорусский композитор-песенник, народный артист Белоруссии.
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Натан Эйдельман (1930 — 1989) — советский писатель, историк, литературовед.
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Галина Брежнева (1929 — 1998) — дочь Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева.
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Шовкет Мамедова (1897 — 1981) — азербайджанская оперная певица и педагог, народная артистка СССР.