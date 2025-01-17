Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 17 января: у кого из звезд день рождения 17 января
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 17 января: список известных личностей

17 января российский эстрадный певец
Мария Задорожная
Автор
Мухаммед Али
Фото Istvan Bajzat, dpa, Global Look Press
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 января.

Какой сегодня праздник: что за&nbsp;день 17&nbsp;января&nbsp;&mdash; традиции и&nbsp;приметы. 17 января: какой сегодня праздник в России и в мире

Мухаммед Али

Мухаммед Али — американский боксер. Родился 17 января 1942 года в Кентукки, США. Известен как олимпийский чемпион 1960 года в полутяжелом весе, трехкратный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов, стал самым молодым чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. Не стало спортсмена в 2016 году.

Игорь Николаев

Игорь Юрьевич Николаев — российский эстрадный певец, Заслуженный деятель искусств РФ. Родился 17 января 1960 года в Холмске, Сахалинская область. Сегодня ему исполняется 65 лет. Автор около ста шлягеров и хитов. Его песни исполняли Ирина Аллегрова, Наташа Королева, Валерий Леонтьев и другие. Среди песен в исполнении композитора хитами стали «Малиновое вино», «Бедный Моцарт», «Выпьем за любовь».

Игорь Николаев
Фото Александр Казаков, Известия

Кто еще родился 17 января

  • Митя Фомин (1974) — российский поп-певец и автор песен, телеведущий.

  • Tiesto (1969) — нидерландский диджей, композитор, музыкальный продюсер.

  • Майя Чибурданидзе (1961) — советская и грузинская шахматистка, 6-я чемпионка мира, Заслуженный мастер спорта СССР.

  • Семен Альтов (1945) — советский и российский сатирический писатель, Заслуженный деятель искусств РФ.

  • Антон Бархатков (1915 — 2001) — белорусский художник, заслуженный деятель искусств СССР.

  • Леонид Трауберг (1902 — 1990) — советский кинорежиссер и сценарист, Народный артист РСФСР.

  • Юрий Файер (1890 — 1971) — советский дирижер и скрипач, Народный артист СССР, Лауреат четырех Сталинских премий.

  • Сергей Городецкий (1884 — 1967) — русский и советский поэт, переводчик.

  • Константин Станиславский (1863 — 1938) — русский актер, режиссер, педагог, реформатор театра, Народный артист СССР.

  • Николай Жуковский (1847 — 1921) — русский ученый-механик, основоположник аэродинамики как науки.

  • Бенджамин Франклин (1706 — 1790) — американский государственный деятель, ученый, один из отцов-основателей США.

Том Холланд и&nbsp;Зендея: помолвка и&nbsp;свадьба. Том Холланд и Зендея: история любви самой милой пары Голливуда
Новости холдинга
Путин поручил ввести налоговый вычет за страхование жизни
Трусова находится на третьем месяце беременности
Российская самбистка и дзюдоистка Баранова умерла в возрасте 33 лет
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
00:05
17 января: какой сегодня праздник в России и в мире
16 янв 17:00
Система типажей по Кибби: что это такое и как определить свой на примере звезд
16 янв 01:05
Кто родился 16 января: список известных личностей
16 янв 00:05
16 января: какой сегодня праздник в России и в мире
15 янв 01:05
Кто родился 15 января: список известных личностей