Кто родился 17 декабря: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 декабря.

Сара Полсон

Сара Кэтрин Полсон — американская актриса, режиссер, а также исполнительный продюсер. Родилась 17 декабря 1974 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 50 лет. Известна по фильмам «Мститель», «Марта, Марси Мей, Марлен» и «Старый Новый год», сериалам «Закон и порядок: Специальный корпус» и «Анатомия страсти».

Милла Йовович

Милица Богдановна Йовович — Американская актриса, певица и модель. Родилась 17 декабря 1975 года в Киеве, Украина. Сегодня ей исполняется 49 лет. Стала известна по роли Алисы в фильмах «Обитель зла».

Фото Andreas Rentz, Getty Images

Кто еще родился 17 декабря