Кто родился 17 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 августа.

Роберт де Ниро

Роберт де Ниро — американский актер, режиссер и продюсер. Родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 81 год. Известен своими ролями в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссером Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар».

Шон Пенн

Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 17 августа 1960 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Получил известность после исполнения роли в комедии «Веселые времена в школе Риджмонт». Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского.

Шон Пенн. Фото Global Look Press

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