Кто родился 17 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 августа.
Роберт де Ниро
Роберт де Ниро — американский актер, режиссер и продюсер. Родился 17 августа 1943 года в Нью-Йорке, США. Сегодня ему исполняется 81 год. Известен своими ролями в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссером Мартином Скорсезе. Лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар».
Шон Пенн
Шон Джастин Пенн — американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился 17 августа 1960 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 64 года. Получил известность после исполнения роли в комедии «Веселые времена в школе Риджмонт». Лауреат премий «Оскар» за главные роли в фильмах «Таинственная река» и «Харви Милк». Один из самых титулованных актеров современности, призер трех крупнейших кинофестивалей — Каннского, Венецианского и Берлинского.
Кто еще родился 17 августа
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Оксана Домнина (1984) — российская фигуристка, призер Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта России.
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Муслим Магомаев (1942 -2008) — советский и азербайджанский оперный и эстрадный певец, Народный артист СССР.
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Николай Губенко (1941 — 2020) — российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, общественный деятель.
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Олег Табаков (1935 — 2018) — советский и российский актер, режиссер, педагог, Народный артист СССР.
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Михаил Ботвинник (1911 -1995) — советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.
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Матвей Захаров (1898 — 1972) — советский военачальник, Маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор.
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Адриан Фоккер (1887 — 1972) — нидерландский физик.
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Пьер Ферма (1601 -1665) — французский математик, создатель теории чисел.