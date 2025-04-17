Кто родился 17 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 17 апреля.
Валерия
Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России. Родилась 17 апреля 1968 года в Аткарске, Саратовская область. Сегодня ей исполняется 57 лет. На счету Валерии больше десятка премий и хитов, среди которых «Часики», «Нежность моя», «Рига — Москва», «Ты грустишь» и др.
Виктория Бекхэм
Виктория Кэролайн Бекхэм — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса. Родилась 17 апреля 1974 года в Харлоу, Великобритания. Сегодня ей исполняется 51 год. Стала известна как жена футболиста Дэвида Бекхэма, модный дизайнер и предприниматель.
Кто еще родился 17 апреля
-
Дженнифер Гарнер (1972) — американская актриса и продюсер.
-
Шон Бин (1959) — британский актер театра и кино.
-
Александра Дорохина (1941 — 2019) — советская и российская артистка театра и кино.
-
Григорий Пятигорский (1903 — 1976) — российский и американский виолончелист.
-
Борис Щукин (1894 — 1939) — советский актер театра и кино, народный артист СССР.
-
Семен Венгеров (1855 — 1920) — русский литературный критик, историк литературы, редактор, библиограф.
-
Семен Щедрин (1745 — 1804) — русский живописец, художник-пейзажист.