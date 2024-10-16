Кто родился 16 октября: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 октября.

Никита Кологривый

Никита Кологривый — российский актер театра и кино. Родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Сегодня ему исполняется 30 лет. Стал популярен благодаря ролям в трилогии о Бендере, сериалах «Оффлайн» и «Два холма», в фильме «По щучьему велению». Но наибольшую известность ему принес образ Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский — советский и российский оперный певец (баритон), Народный артист России. Родился 16 октября 1962 года в Красноярске. После триумфа на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе Дмитрий прославился на весь мир. Его стали приглашать лучшие оперные театры. Не стало певца в 2017 году.

Фото Yves Forestier, Getty Images

Тим Роббинс

Тимоти Фрэнсис «Тим» Роббинс — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Родился 16 октября 1958 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Всемирную известность он получил благодаря ролям в фильмах «Дархэмский бык», «Игрок», «Побег из Шоушенка», «Таинственная река». Также Тим является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А за постановку криминальной драмы «Мертвец идет» он получил «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.

Фото Gareth Cattermole, Getty Images

Кто еще родился 16 октября