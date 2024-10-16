Кто родился 16 октября: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 октября.
Никита Кологривый
Никита Кологривый — российский актер театра и кино. Родился 16 октября 1994 года в Новосибирске. Сегодня ему исполняется 30 лет. Стал популярен благодаря ролям в трилогии о Бендере, сериалах «Оффлайн» и «Два холма», в фильме «По щучьему велению». Но наибольшую известность ему принес образ Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Дмитрий Хворостовский
Дмитрий Хворостовский — советский и российский оперный певец (баритон), Народный артист России. Родился 16 октября 1962 года в Красноярске. После триумфа на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе Дмитрий прославился на весь мир. Его стали приглашать лучшие оперные театры. Не стало певца в 2017 году.
Тим Роббинс
Тимоти Фрэнсис «Тим» Роббинс — американский актер кино и телевидения, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Родился 16 октября 1958 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 66 лет. Всемирную известность он получил благодаря ролям в фильмах «Дархэмский бык», «Игрок», «Побег из Шоушенка», «Таинственная река». Также Тим является обладателем премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. А за постановку криминальной драмы «Мертвец идет» он получил «Оскар» за лучшую режиссерскую работу.
Кто еще родился 16 октября
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Никита Кологривый (1994) — российский актер театра и кино.
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Олег Верещагин (1982) — актер, участник Высшей лиги КВН.
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Паскаль Ложье (1971) — французский режиссер, автор фильмов ужасов.
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Наталья Акимова (1957) — советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РФ.
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Иван Дыховичный (1947 — 2009) — советский и российский актер, режиссер и сценарист.
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Дэвид Цукер (1947) — американский кинорежиссер, продюсер и сценарист.
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Нико (Криста Пэффген) (1938 — 1988) — немецкая певица, актриса и модель.
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Мэгги Джонсон (1931) — американская актриса.
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Анджела Лэнсбери (1925 — 2022) — англо-американская актриса и певица.
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Джозеф Остин Чемберлен (1863 — 1937) — английский государственный и политический деятель, Нобелевский лауреат.
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Оскар Уайльд (1854 — 1900) — ирландский поэт, драматург, писатель.
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Альбрехт Галлер (1708 — 1777) — швейцарский анатом, ботаник и физиолог.