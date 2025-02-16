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Кто отмечает день рождения 16 февраля: у кого из звезд день рождения 16 февраля
Хобби и развлечения

16 февраля 2025, 01:05

1 мин.

Кто родился 16 февраля: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Элизабет Олсен
Фото Matt Winkelmeyer, Getty Images

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 февраля.

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Элизабет Олсен

Элизабет Чейз Олсен — американская актриса. Родилась 16 февраля 1989 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Махершала Али

Махершала Али — американский актер. Родился 16 февраля 1974 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Известен работами в сериалах «Карточный домик», «Люк Кейдж», в частях «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница.

Махершала Али
Фото Frazer Harrison, Getty Images

Кто еще родился 16 февраля

  • Ким Чен Ир (1942 — 2011) — корейский политический и государственный деятель, глава КНДР.

  • Юрий Кузьменков (1941 — 2011) — советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист РСФСР.

  • Никита Подгорный (1931 — 1982) — советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

  • Вера Менчик (1906 — 1944) — русская шахматистка, первая в истории чемпионка мира по шахматам среди женщин.

  • Михаил Тухачевский (1893 — 1937) — советский военачальник, Маршал Советского Союза.

  • Эрнст Геккель (1834 — 1919) — немецкий биолог-эволюционист, автор термина «экология».

  • Николай Лесков (1831 — 1895) — русский писатель-прозаик.

  • Георг Лаухен (Ретик) (1514 — 1574) — немецкий математик и астроном.

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