Кто родился 16 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 февраля.

Элизабет Олсен

Элизабет Чейз Олсен — американская актриса. Родилась 16 февраля 1989 года в Калифорнии, США. Сегодня ей исполняется 36 лет. Известна по роли Ванды Максимофф / Алой Ведьмы в медиафраншизе «Кинематографическая вселенная Marvel».

Махершала Али

Махершала Али — американский актер. Родился 16 февраля 1974 года в Калифорнии, США. Сегодня ему исполняется 51 год. Известен работами в сериалах «Карточный домик», «Люк Кейдж», в частях «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» и «Голодные игры: Сойка-пересмешница.

Фото Frazer Harrison, Getty Images

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