Кто родился 16 августа: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 августа.

Мадонна

Мадонна (Мадонна Луиз Чикконе) — американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Родилась 16 августа 1958 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 66 лет. Она стала одной из первых женщин-музыкантов, сделавших успешную музыкальную карьеру. Певица оказала влияние не только на музыку, но и на моду, феминизм и постмодернизм. Также Мадонна стала источником вдохновения для многих известных исполнительниц: Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус, Адель и др.

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон — канадский кинорежиссер. Родился 16 августа 1954 года в городе Капасказинг, Канада. Сегодня ему исполняется 70 лет. Мировой известности добился как режиссер фильма «Терминатор». Затем широкий успех обрели такие его картины как «Чужие», «Бездна», «Терминатор 2: Судный день» и «Правдивая ложь».

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