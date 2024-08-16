Стиль жизни
Узнавать
Дети Экипировка Путешествия Увлечения Советы и рекомендации
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Хобби и развлечения
Новости
Кто отмечает день рождения 16 августа: у кого из звезд день рождения 16 августа
Хобби и развлечения

Сегодня, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 августа: список известных личностей

Мария Задорожная
Автор
Певица Мадонна
Фото Getty Images
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 августа.

Мадонна

Мадонна (Мадонна Луиз Чикконе) — американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Родилась 16 августа 1958 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 66 лет. Она стала одной из первых женщин-музыкантов, сделавших успешную музыкальную карьеру. Певица оказала влияние не только на музыку, но и на моду, феминизм и постмодернизм. Также Мадонна стала источником вдохновения для многих известных исполнительниц: Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус, Адель и др.

Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон — канадский кинорежиссер. Родился 16 августа 1954 года в городе Капасказинг, Канада. Сегодня ему исполняется 70 лет. Мировой известности добился как режиссер фильма «Терминатор». Затем широкий успех обрели такие его картины как «Чужие», «Бездна», «Терминатор 2: Судный день» и «Правдивая ложь».

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон
Фото Getty Images
В&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы о&nbsp;Чужом: хронология вселенной. В каком порядке смотреть все фильмы о Чужом: хронология вселенной

Кто еще родился 16 августа

  • Юлия Высоцкая (1973) — российская и белорусская актриса театра и кино, телеведущая, Заслуженная артистка Российской Федерации.

  • Стив Карелл (1962) — американский актер, комик, продюсер и сценарист.

  • Геннадий Цыганков (1947 — 2006) — советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион.

  • Пьер Ришар (1934) — французский актер и режиссер.

  • Юрий Рерих (1902 — 1960) — русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник.

  • Иван Билибин (1876 — 1942) — русский художник, книжный иллюстратор.

  • Габриель Липпман (1845 — 1921) — французский физик, Нобелевский лауреат.

  • Жан де Лабрюйер (1645 -1696) — французский писатель, сатирик-моралист.

Терминатор: Зеро, Netflix. Опубликован первый постер аниме «Терминатор: Зеро»
1
0
Новости холдинга
Стала известна личность глумившегося над пенсионером под Курском боевика ВСУ
Почему «Спартак» вступил в «гонку вооружений» с «Зенитом»
Генштаб ВС России подготовил план по допмерам по защите в Белгородской области
Алаудинов сообщил о перебросе ВСУ резервов в Курскую область
Последние новости
00:05
16 августа: какой сегодня праздник в России и в мире
15 авг 18:35
HR-специалист назвала распространенную ошибку при поиске работы
15 авг 13:45
Психолог и инструктор по хатха-йоге рассказали о пользе аскезы
15 авг 01:05
Кто родился 15 августа: список известных личностей
15 авг 00:05
15 августа: какой сегодня день в России и в мире