Кто родился 16 августа: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 августа.
Мадонна
Мадонна (Мадонна Луиз Чикконе) — американская певица, автор песен, продюсер, актриса. Родилась 16 августа 1958 года в Мичигане, США. Сегодня ей исполняется 66 лет. Она стала одной из первых женщин-музыкантов, сделавших успешную музыкальную карьеру. Певица оказала влияние не только на музыку, но и на моду, феминизм и постмодернизм. Также Мадонна стала источником вдохновения для многих известных исполнительниц: Бритни Спирс, Пинк, Леди Гага, Кэти Перри, Майли Сайрус, Адель и др.
Джеймс Кэмерон
Джеймс Кэмерон — канадский кинорежиссер. Родился 16 августа 1954 года в городе Капасказинг, Канада. Сегодня ему исполняется 70 лет. Мировой известности добился как режиссер фильма «Терминатор». Затем широкий успех обрели такие его картины как «Чужие», «Бездна», «Терминатор 2: Судный день» и «Правдивая ложь».
Кто еще родился 16 августа
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Стив Карелл (1962) — американский актер, комик, продюсер и сценарист.
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Геннадий Цыганков (1947 — 2006) — советский хоккеист и тренер, двукратный олимпийский чемпион.
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Пьер Ришар (1934) — французский актер и режиссер.
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Юрий Рерих (1902 — 1960) — русский ученый-востоковед, лингвист, путешественник.
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Иван Билибин (1876 — 1942) — русский художник, книжный иллюстратор.
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Габриель Липпман (1845 — 1921) — французский физик, Нобелевский лауреат.
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Жан де Лабрюйер (1645 -1696) — французский писатель, сатирик-моралист.