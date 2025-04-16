Кто родился 16 апреля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 апреля.

Аня Тейлор-Джой

Аня Джозефин Мари Тейлор-Джой — американо-британская актриса и модель. Родилась 16 апреля 1996 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известность получила благодаря ролям в картинах «Ведьма», «Морган», «Барри», «Сплит» и др.

Мартин Лоуренс

Мартин Фицджеральд Лоуренс — американский актер, стэндап-комедиант, режиссер и продюсер. Родился 16 апреля 1965 года во Франкфурте-на-Майне, Германия. Сегодня ему исполняется 60 лет. Получил известность благодаря фильмам «Нечего терять», «Бриллиантовый полицейский», «Плохие парни», «Дом большой мамочки», «Национальная безопасность» и др.

Фото Cedric Ribeiro, Getty Images

Кто еще родился 16 апреля