Кто родился 16 апреля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 апреля.
Аня Тейлор-Джой
Аня Джозефин Мари Тейлор-Джой — американо-британская актриса и модель. Родилась 16 апреля 1996 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известность получила благодаря ролям в картинах «Ведьма», «Морган», «Барри», «Сплит» и др.
Мартин Лоуренс
Мартин Фицджеральд Лоуренс — американский актер, стэндап-комедиант, режиссер и продюсер. Родился 16 апреля 1965 года во Франкфурте-на-Майне, Германия. Сегодня ему исполняется 60 лет. Получил известность благодаря фильмам «Нечего терять», «Бриллиантовый полицейский», «Плохие парни», «Дом большой мамочки», «Национальная безопасность» и др.
Кто еще родился 16 апреля
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Свен Фишер (1971) — немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион.
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Сергей Никоненко (1941) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР.
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Иван Бортник (1939 — 2019) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.
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Бенедикт XVI (1927 — 2022) — епископ Римско-католической церкви, 265-й Папа Римский.
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Евгений Самойлов (1912 — 2006) — советский актер театра и кино, народный артист СССР.
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Николай Акимов (1901 — 1968) — советский живописец, театральный художник, режиссер.
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Чарли Чаплин (1889 — 1977) — американский и английский актер, сценарист, кинорежиссер и композитор.
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Анатоль Франс (1844 — 1924) — французский писатель, поэт и литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе.
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Фердинанд Эйзенштейн (1823 — 1852) — немецкий математик.
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Павел Шиллинг (1786 — 1837) — русский ученый, востоковед и изобретатель.