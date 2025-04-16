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Кто отмечает день рождения 16 апреля: у кого из звезд день рождения 16 апреля
Хобби и развлечения

16 апреля, 01:05

2 мин.

Кто родился 16 апреля: список известных личностей

16 апреля день рождения отмечает актриса Аня Тейлор-Джой
Мария Задорожная
Автор, фитнес-тренер
Аня Тейлор-Джой
Фото Arturo Holmes, Getty Images
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Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 16 апреля.

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Аня Тейлор-Джой

Аня Джозефин Мари Тейлор-Джой — американо-британская актриса и модель. Родилась 16 апреля 1996 года во Флориде, США. Сегодня ей исполняется 29 лет. Известность получила благодаря ролям в картинах «Ведьма», «Морган», «Барри», «Сплит» и др.

Мартин Лоуренс

Мартин Фицджеральд Лоуренс — американский актер, стэндап-комедиант, режиссер и продюсер. Родился 16 апреля 1965 года во Франкфурте-на-Майне, Германия. Сегодня ему исполняется 60 лет. Получил известность благодаря фильмам «Нечего терять», «Бриллиантовый полицейский», «Плохие парни», «Дом большой мамочки», «Национальная безопасность» и др.

Мартин Лоуренс
Фото Cedric Ribeiro, Getty Images

Кто еще родился 16 апреля

  • Свен Фишер (1971) — немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион.

  • Сергей Никоненко (1941) — советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист РСФСР.

  • Иван Бортник (1939 — 2019) — советский и российский актер театра и кино, народный артист РФ.

  • Бенедикт XVI (1927 — 2022) — епископ Римско-католической церкви, 265-й Папа Римский.

  • Евгений Самойлов (1912 — 2006) — советский актер театра и кино, народный артист СССР.

  • Николай Акимов (1901 — 1968) — советский живописец, театральный художник, режиссер.

  • Чарли Чаплин (1889 — 1977) — американский и английский актер, сценарист, кинорежиссер и композитор.

  • Анатоль Франс (1844 — 1924) — французский писатель, поэт и литературный критик, лауреат Нобелевской премии по литературе.

  • Фердинанд Эйзенштейн (1823 — 1852) — немецкий математик.

  • Павел Шиллинг (1786 — 1837) — русский ученый, востоковед и изобретатель.

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