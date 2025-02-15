Кто родился 15 февраля: список известных личностей

Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 февраля.

Нонна Терентьева

Нонна Николаевна Терентьева — советская и российская актриса театра и кино. Родилась 15 февраля 1942 года в Баку Азербайджан. Известна по ролям в таких фильмах, как «Бешеное золото», «Транссибирский экспресс» и «Красные башмачки». Не стало актрисы в 1996 году.

Анна Уколова

Анна Викторовна Уколова — российская актриса театра и кино, лауреат телевизионной премии «ТЭФИ». Родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборный, Самарская область. Сегодня ей исполняется 47 лет. Известная по фильмам «Географ глобус пропил», «Левиафан», сериалам «Мама по контракту», «Суд», «Ивановы-Ивановы».

Фото Павел Волков, Известия

Кто еще родился 15 февраля