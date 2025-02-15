Кто родился 15 февраля: список известных личностей
Рассказали, кто из известных личностей родился в этот день, 15 февраля.
Нонна Терентьева
Нонна Николаевна Терентьева — советская и российская актриса театра и кино. Родилась 15 февраля 1942 года в Баку Азербайджан. Известна по ролям в таких фильмах, как «Бешеное золото», «Транссибирский экспресс» и «Красные башмачки». Не стало актрисы в 1996 году.
Анна Уколова
Анна Викторовна Уколова — российская актриса театра и кино, лауреат телевизионной премии «ТЭФИ». Родилась 15 февраля 1978 года в поселке Сборный, Самарская область. Сегодня ей исполняется 47 лет. Известная по фильмам «Географ глобус пропил», «Левиафан», сериалам «Мама по контракту», «Суд», «Ивановы-Ивановы».
Кто еще родился 15 февраля
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Давид Драгунский (1910 — 1992) — советский военный и политический деятель, генерал-полковник, дважды Герой Советского Союза.
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Николай Рыленков (1909 — 1969) — русский советский поэт, прозаик.
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Муса Джалиль (1906 — 1944) — татарский советский поэт, Герой Советского Союза.
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Джон Бэрримор (1882 — 1942) — американский актер театра и кино
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Паоло Трубецкой (1866 — 1938) — итальянский скульптор и художник русского происхождения.
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Савва Морозов (1862 — 1905) — русский предприниматель, промышленник и меценат.
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Альфред Норт Уайтхед (1861 — 1947) — британский математик, философ, логик.
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Ли Хунчжан (1823 — 1901) — один из самых одиозных и влиятельных сановников Цинской империи XIX века.
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Михаил Нарышкин (1798) — 1890 — русский офицер, дворянин и декабрист.
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Мария Романова (1786 — 1859) — великая русская княжна, великая герцогиня Саксен-Веймар-Эйзенахская.
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Людовик XV (1710 — 1774) — король Франции.
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Галилео Галилей (1564 — 1642) — итальянский ученый-физик и астроном.